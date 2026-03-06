Рус
Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

Ангеліна Підвисоцька
6 березня 2026, 20:45
З російського полону вдалося повернути українського військового Віталія Дибаня з позивним "Гвинт".
Віталій Дибань
З російського полону повернули військового Віталія Дибаня / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Що відомо:

  • Україна і Росія провели обмін полоненими
  • З полону повернули військового Віталія Дибаня

Україна і Росія провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути військового Віталія Дибаня. Дружина не змогла стримати емоцій, коли дізналася про повернення чоловіка. Відео вже розлетілося в Мережі.

Жінка отримала повідомлення про те, що її чоловіка обміняли. Військовий з позивним "Гвинт" весь час вважався зниклим безвісти. Лише місяць тому Росія офіційно підтвердила, що Дибань перебував у полоні. Водночас рідні знали, що він живий.

відео дня

"Дочекалися! 628 днів полону... Він весь цей час вважався зниклим безвісти. Але ми знали, що він у полоні. У нас були докази — відео допиту, відео з колонії, інформація від хлопців, які повернулися з полону. Але російська сторона цього не підтверджувала", — розповіла вона.

Дивіться відео про повернення з полону військового Віталія Дибаня:

обмін полоненими
З російського полону повернули військового Віталія Дибаня / фото: скріншот

Повернення військових з полону 6 березня

Як повідомляв Главред, Україна і Росія провели обмін військовополоненими 6 березня. В рамках обміну додому повернулися 300 осіб. Серед звільнених полонених є двоє цивільних. Всього були звільнені бійці ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби України.

Серед них рядові, сержанти та офіцери, які потрапили в полон на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках і в Маріуполі. Більшість полонених перебували в неволі більше року, а деякі - з 2022 року.

Обмін полоненими — останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 лютого між Україною і Росією відбувся перший за довгий час обмін військовополоненими. В результаті додому з російського полону повернулися 157 українських військових, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених опинився військовий Назар Далецький, якого протягом декількох років вважали загиблим. Про його повернення повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Того ж дня стало відомо і про звільнення з полону кримського татарина Руслана Куртмаллаєва, який провів у неволі майже чотири роки. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу і керівник Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні військовополонені обмін полоненими
Прем’єра серіалу "Скарби" — ексклюзивно на Київстар ТБ

14:46

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

14:42

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

