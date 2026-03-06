Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

Віталій Кірсанов
6 березня 2026, 17:52
Документ встановлює обов'язкове проведення хвилини мовчання по всій країні як символу вдячності, поваги та пам'яті про загиблих.
Загальнонаціональна хвилина мовчання буде проходити щодня о 09:00
Загальнонаціональна хвилина мовчання буде проходити щодня о 09:00 / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Коротко:

  • Загальнонаціональна хвилина мовчання відбуватиметься щодня о 09:00
  • Щоденна хвилина мовчання в Україні вже проводиться з весни 2022 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який закріплює проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як обов'язкового щоденного заходу на державному рівні. Інформація про це опублікована на сайті Верховної Ради України.

Документ встановлює обов'язкове проведення хвилини мовчання по всій країні як символу вдячності, поваги та пам'яті про загиблих.

відео дня

Пам'ять будуть вшановувати, зокрема:

  • військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України;
  • медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів та мирних жителів, які стали жертвами збройної агресії Росії проти України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання буде проходити щодня о 09:00. На органи місцевої влади покладено обов'язок організовувати оповіщення на підприємствах, в установах і організаціях, а також на територіях, що перебувають в їхньому управлінні.

Крім того, інформувати про початок хвилини мовчання повинні і засоби масової інформації незалежно від форми власності.

Також законом передбачено щорічне вшанування жертв геноциду українського народу, зокрема трагедії Голодомору 1932-1933 років. Пам'ятні заходи будуть проходити щочетвертої суботи листопада о 16:00.

Варто зазначити, що щоденна хвилина мовчання в Україні вже проводиться з весни 2022 року. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 16 березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Хвилина мовчання в Україні

У всіх містах України хочуть проводити хвилину мовчання за людьми, яких вбила Росія під час повномасштабної війни. Громадян, які будуть ігнорувати це правило, пропонують штрафувати. Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабінету Міністрів України.

В Україні для громад створили довідник з інструкцією щодо впровадження загальнонаціональної хвилини мовчання. У керівництві зазначається, що загальнонаціональна хвилина мовчання вшановує всіх загиблих, незалежно від політичних поглядів і віросповідання, і не може бути забарвлена ідеологіями.

Раніше російський посол Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН перервав хвилину мовчання в пам'ять про українців, які загинули в результаті розв'язаної Росією війни.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

штраф Володимир Зеленський штрафи хвилина мовчання новини України новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:35Україна
Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:52Україна
Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:50Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

Останні новини

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

Реклама
17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

16:34

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

16:33

Яка стара назва міста Хмельницький: про неї вже не пам’ятають навіть місцеві

16:23

Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказалаВідео

16:20

Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностямиФото

16:18

Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

16:14

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

16:11

Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

16:06

СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації - експерт

Реклама
16:02

"Як остання ганчірка": Леся Нікітюк розчулила в день народження мами

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

15:20

Чому 7 березня потрібно присвятити очищенню душі: яке церковне свято

15:16

Пара вирушила у відпустку мрії, але хлопець припустився помилки: що він зробивВідео

14:57

МЗС звернулось до українців із терміновою заявою через скандал в Угорщині

14:55

Прем’єра серіалу "Скарби" — ексклюзивно на Київстар ТБ

14:46

"Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна

14:42

Викрадення українських інкасаторів в Угорщині: поліція почала розслідування

14:33

Як раніше видаляли волосся на тілі: жахливі радянські та середньовічні методи

14:30

Альона Омаргалієва стала учасницею шоу "Я люблю Україну" у спецвипуску до Дня боротьби за права жінок

14:17

Раз-два і готово: вишуканий бюджетний салат з бурякаВідео

14:15

Політолог про політсилу Терехова-Кіма: в партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець

14:09

Теплий чи холодний відтінок - як помада змінює колір зубів

14:03

Наїсться вся сім'я: рецепт вечері без заморочок з курячого філе

13:47

Кожна поїздка стане економнішою: як швидко зменшити розхід палива в автоВідео

13:42

Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - непорозуміння, Рибам - успіх

13:30

"Я більше не вірю": Олена Тополя висловилася про кохання після розлучення

Реклама
13:29

Чоловік отримав особняк за мільйони всього за 15 фунтів: як так вийшло

13:28

Як уникнути запаху поту та жовтих плям на одязі: ефективні способи боротьби

13:11

Продавці змінили ціни: скільки в Україні коштують квіти перед 8 березня

12:58

Економіка протримається трохи довше: експерт сказав, що відтермінує крах РФ

12:46

Наші - вдома: з російського полону повернулися сотні військовихФото

12:43

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

12:24

"Мені страшно": Маша Машкова різко висловилася про ТрампаВідео

12:12

Секрет соковитих котлет: які популярні інгредієнти зіпсують навіть найкраще м’ясо

12:10

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

12:01

"Сім років колонії": в РФ суворо карають Тетяну Лазарєву за позицію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти