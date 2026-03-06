Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

Документ встановлює обов'язкове проведення хвилини мовчання по всій країні як символу вдячності, поваги та пам'яті про загиблих.

Загальнонаціональна хвилина мовчання буде проходити щодня о 09:00 / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Коротко:

Загальнонаціональна хвилина мовчання відбуватиметься щодня о 09:00

Щоденна хвилина мовчання в Україні вже проводиться з весни 2022 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який закріплює проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як обов'язкового щоденного заходу на державному рівні. Інформація про це опублікована на сайті Верховної Ради України.

Документ встановлює обов'язкове проведення хвилини мовчання по всій країні як символу вдячності, поваги та пам'яті про загиблих.

Пам'ять будуть вшановувати, зокрема:

військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули під час захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів та мирних жителів, які стали жертвами збройної агресії Росії проти України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання буде проходити щодня о 09:00. На органи місцевої влади покладено обов'язок організовувати оповіщення на підприємствах, в установах і організаціях, а також на територіях, що перебувають в їхньому управлінні.

Крім того, інформувати про початок хвилини мовчання повинні і засоби масової інформації незалежно від форми власності.

Також законом передбачено щорічне вшанування жертв геноциду українського народу, зокрема трагедії Голодомору 1932-1933 років. Пам'ятні заходи будуть проходити щочетвертої суботи листопада о 16:00.

Варто зазначити, що щоденна хвилина мовчання в Україні вже проводиться з весни 2022 року. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 16 березня 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Хвилина мовчання в Україні

У всіх містах України хочуть проводити хвилину мовчання за людьми, яких вбила Росія під час повномасштабної війни. Громадян, які будуть ігнорувати це правило, пропонують штрафувати. Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабінету Міністрів України.

В Україні для громад створили довідник з інструкцією щодо впровадження загальнонаціональної хвилини мовчання. У керівництві зазначається, що загальнонаціональна хвилина мовчання вшановує всіх загиблих, незалежно від політичних поглядів і віросповідання, і не може бути забарвлена ідеологіями.

Раніше російський посол Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН перервав хвилину мовчання в пам'ять про українців, які загинули в результаті розв'язаної Росією війни.

