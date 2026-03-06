Рус
Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

Віталій Кірсанов
6 березня 2026, 16:34
Противник робить спроби вийти до центру населеного пункту, одночасно атакуючи його з північного та південного боків.
Окупанти продовжують спроби захопити Покровськ і Мирноград
Окупанти продовжують спроби захопити Покровськ і Мирноград / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

  • Окупанти продовжують спроби захопити Покровськ і Мирноград
  • За добу зафіксовано найбільші втрати противника - 347 осіб

Російські війська намагаються прорватися до центральної частини села Гришине в Донецькій області, ведучи наступ відразу з двох напрямків. Про це повідомили в угрупованні військ "Схід" на своїй сторінці в Facebook.

За інформацією військових, противник робить спроби вийти до центру населеного пункту, одночасно атакуючи його з північного і південного боків.

відео дня

Також російські підрозділи продовжують спроби повністю захопити Покровськ і Мирноград. Водночас підрозділи Сил оборони України утримують низку позицій на північних околицях цих міст.

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино
Інфографіка: Главред

Українські захисники активно протистоять наступу і вживають комплексних заходів для стримування штурмів. Зокрема, проводяться:

  • посилена аеророзвідка для відстеження переміщень противника;
  • додаткове мінування можливих напрямків просування;
  • дії з порушення ворожої логістики;
  • системні пошуково-ударні операції.

У протистоянні з противником задіяні ударні безпілотники, артилерія і авіація, які завдають російським силам істотних втрат в техніці та особовому складі.

Відзначається, що зона відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" залишається однією з найбільш напружених на лінії фронту. За останню добу тут зафіксовані найбільші втрати противника - 347 осіб.

Крім того, українські військові знищили 1539 безпілотників різних типів і вразили або знищили 121 одиницю іншої військової техніки та озброєння противника.

Особлива увага приділяється ліквідації операторів російських дронів: за добу було вражено 64 пункти управління безпілотниками.

Село Гришино входить до Покровської громади і знаходиться менш ніж за 10 кілометрів від Покровська. До початку повномасштабного вторгнення Росії там проживало близько двох тисяч осіб.

Українські військові вже не раз повідомляли про спроби російських підрозділів прорватися в цей населений пункт.

Які напрямки можуть стати мішенню нового наступу Росії - думка експерта

За оцінкою Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, Росія активізує перекидання своїх підрозділів на північ Донецької області.

"Ворог намагається просуватися невеликими групами, і вже найближчими днями, коли погода стабілізується, можна очікувати спроб наступу в напрямку Часового Яру і Покровська, а також на інших ділянках, зокрема на Сумщині", - зазначає експерт.

Він додає, що такі дії свідчать про спроби противника змінити тактичну обстановку і знайти слабкі місця в позиціях українських військ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська перейшли в наступ на двох ділянках кордону між Україною і Росією. Ворог намагався прорвати державний кордон і просуватися в напрямку Зибиного і Круглого в Чугуївському районі Харківської області.

Крім того, повна окупація міста Покровськ російськими окупаційними військами може призвести до швидкого обвалу оборони на цьому напрямку, повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в Силах оборони України.

Нагадаємо, що в лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км, що в два рази менше, ніж у січні цього року, і стало найменшим показником з липня 2024 року. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

Про джерело: Угруповання військ "Схід"

Угруповання військ "Схід" - це оперативне формування Збройних Сил України, створене для оборони та проведення наступальних і оборонних операцій на Східному напрямку країни.

війна в Україні лінія фронту війна на Донбасі Фронт
