"Даємо три дні": Угорщина пішла на шантаж і висунула Україні зухвалі ультиматуми

Олексій Тесля
6 березня 2026, 19:38
Йдеться про спецоперацію, виконану в Угорщині за зразком російського ФСБ, заявив Тарас Качка.
Угорщина, Україна
Угорщина висунула ультиматуми Україні / Колаж Главред, фото pixabay, Офіс президента

Головне:

  • Україна очікує від угорської влади негайних кроків для врегулювання інцидентів
  • Угорщина поставила Україні ультиматуми і вимагає відновити прокачування по "Дружбі"

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка очікує від угорської влади негайних кроків для врегулювання інциденту із затриманням українців.

"Нещодавно оприлюднене угорським урядом відео затримання українських громадян у Будапешті ще раз підтверджує: йдеться про спецоперацію, виконану за зразком російського ФСБ. Подібні дії не тільки завдають прямої шкоди Україні, але й дискредитують фундаментальні принципи верховенства права, на яких ґрунтується Європейський Союз і весь процес євроінтеграції", - написав Качка у Facebook.

Він підкреслив, що кричущі неправомірні дії Угорщини підривають довіру до правових стандартів Євросоюзу.

"На сьогоднішній день я перебуваю на постійному зв'язку з представниками європейських інститутів і дипломатичного корпусу щодо ситуації з незаконним затриманням українських громадян на території Угорщини. Вимагаємо негайного виправлення ситуації, припинення неправомірних дій і забезпечення поваги до прав українських громадян. Очікуємо від угорських властей негайних кроків для врегулювання цього інциденту", - написав віце-прем'єр.

Захоплення українських авто та інкасаторів: погрози Будапешта

Угорщина "буде вимагати відповідей від керівництва України" про те, "хто стоїть за грошима і на що вони призначені". Про це Балаж Орбан, політичний директор в офісі прем'єр-міністра Віктора Орбана, заявив після затримання Будапештом семи співробітників "Ощадбанку", передає The Guardian.

Він опублікував фото грошей і золота, які Угорщина забрала в українського банку, і заявив, що угорська влада почала розслідування цього інциденту. Зокрема, за його словами, правоохоронці Угорщини будуть вивчати можливі злочини, пов'язані з відмиванням грошей.

"Ще більш тривожним є те, що, за повідомленнями, з січня через Угорщину в Україну було перевезено понад 900 млн доларів, 420 млн євро і 146 кг золота. Броньовані автомобілі, наповнені готівкою і золотом, що рухаються по Угорщині, – це не те, як зазвичай працюють легальні фінансові операції", – додав він.

нефтепровод
/ Главред

Ультиматум Угорщини щодо нафтопроводу "Дружба"

Угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба" і на допуск інспекторів, повідомив державний секретар при Міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек.

"На адресу уряду України направлено послання з вимогою в триденний термін відновити роботу трубопроводу і дозволити інспекційний огляд станції "Броди", що забезпечує прокачування нафти", - цитує Чепека телерадіоканал РТРС.

Захоплення співробітників Ощадбанку в Угорщині - новини по темі

Як писав Главред, угорська влада захопила в заручники сімох громадян України і викрала гроші та цінності. Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною і перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками. В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Нагадаємо, українців закликали утриматися від поїздок до Угорщини. "У зв'язку з викраденням семи громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у зв'язку з неможливістю забезпечити їх безпеку на тлі дій угорських властей".

Раніше повідомлялося про те, що Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Що таке нафтопровід Дружба?

Нафтопровід Дружба - найбільша у світі система магістральних нафтопроводів, що була збудована у 1960-х роках за часів СРСР для доставки нафти з Волго-Уральської нафтогазоносної провінції до соціалістичних країн Ради економічної взаємодопомоги у Східній Європі - Угорщини, Чехословаччини, Польщі та НДР.

Нафтопровід проходить від Альметьєвська до Брянська (Росія), далі до Мозиря (Білорусь), і згодом розгалужується ще на дві ділянки: північну, що пролягає територіями Білорусі, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви, та південну, що пролягає територіями України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії.

З Росії до країн "далекого зарубіжжя" щороку експортуються 66,5 мільйона тонн нафти, зокрема 49,8 млн тонн північною гілкою, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Угорщина Тарас Качка нафтопровід "Дружба"
