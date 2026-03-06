Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностями

Співробітників українського Ощадбанку озброєні молодики грубо кинули прямо на землю в наручниках.

https://glavred.net/world/vooruzhennyy-zahvat-avto-oshchadbanka-v-vengrii-pohvastalis-pohishchennymi-cennostyami-10746677.html Посилання скопійоване

В Угорщині захопили українських інкасаторів і викрали цінності / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

Опублікували відео нападу озброєної групи на інкасаторів "Ощадбанку"

З'явилися фото викрадених грошей і золота, яке було захоплено молодиками в Угорщині

В Угорщині опублікували відео нападу озброєної групи на інкасаторів українського "Ощадбанку", які відповідно до міжнародних правил здійснювали перевезення готівки та дорогоцінних металів з Австрії до України.

На кадрах зафіксовано, як співробітників української фінансової установи, на спецодязі яких чітко видно написи "Служба інкасації", грубо кинули прямо на землю в наручниках.

відео дня

Судячи з опублікованого відео, на угорській території озброєні молодики захопили два інкасаторські автомобілі "Ощадбанку", в яких перебували співробітники.

Крім того, в Угорщині також опублікували кадри викрадених грошей і золота, яке було захоплено озброєними людьми під час затримання спеціальних автомобілів "Ощадбанку" разом з інкасаторами.

Позиція "Ощадбанку"

"Ощадбанк" буде захищати свої інтереси, інтереси своїх співробітників у всіх міжнародних інстанціях: юристи вже працюють в Угорщині, а представники менеджменту банку вже на шляху до Будапешта, повідомив голова правління державної фінустанови Юрій Каціон.

"Риторика заяв угорської сторони, яка безпідставно ставить під сумнів джерело походження коштів державного банку, що перевозяться відповідно до міжнародних угод і мають всі необхідні документальні підтвердження, отримає окрему юридичну оцінку", – написав він.

Кацій додав, що той факт, що із затриманими в Угорщині співробітниками банку досі не було зв'язку ні у рідних, ні в українських дипломатів, ні у роботодавця, – ганебний.

"Спочатку – люди. Потім – матеріальні цінності, репутація, правові процеси. "Ощадбанк" має великий досвід міжнародних судів. Ми вміємо відстоювати інтереси банку і держави", – прокоментувала ситуацію радниця голови правління Лариса Шустенко.

Що кажуть у Будапешті

Угорський уряд показав викрадені готівкові гроші та золоті злитки, захоплені в інкасаторських автомобілях "Ощадбанку". У Будапешті збройне захоплення майна "Ощадбанку" назвали операцією "український золотий конвой".

"Семеро громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби, заарештували в четвер за перевезення 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота з Австрії в Україну через Угорщину в двох броньованих вантажівках для перевезення грошей", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що податкова і митниця Угорщини проводять розслідування за підозрою у відмиванні грошей.

"Сім громадян України були вислані з Угорщини", - підсумували там.

Захоплення співробітників Ощадбанку в Угорщині - новини по темі

Як писав Главред, угорська влада захопила в заручники сімох громадян України і викрала гроші та цінності. Інцидент стався 5 березня 2026 року. Семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною і перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками. В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Нагадаємо, українців закликали утриматися від поїздок до Угорщини. "У зв'язку з викраденням семи громадян України та крадіжкою майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини у зв'язку з неможливістю забезпечити їх безпеку на тлі дій угорських властей".

Раніше повідомлялося про те, що Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).

Інші новини:

Про джерело: Ощадбанк Ощадбанк (повна назва: Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", скорочена назва: АТ "Ощадбанк") — український комерційний банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень серед усіх банків України. Перебуває в державній власності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред