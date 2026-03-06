Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказала

Ви дізнаєтеся:
- Хлопець відомої блогерки Єви Мішалової був убитий на Балі
- Як відреагували на його смерть Єва та Есті
У мережі активно обговорювалася інформація про ймовірне викрадення на Балі українця Ігоря Комарова, який перебував у стосунках із відомою блогеркою Євою Мішаловою. Смерть чоловіка підтвердила індонезійська поліція, повідомляє Jakarta Globe. Єва Мішалова вперше висловилася про цю подію в Instagram.
Що сталося з Ігорем Комаровим на Балі
Наприкінці лютого в мережі з'явилася інформація про те, що Ігоря Комарова викрали чеченці на Балі. Пізніше в Telegram з'явилися відео, на яких чоловік заявляє, що викрадачі вимагають за нього викуп у розмірі 10 мільйонів гривень, інакше вони будуть завдавати йому серйозних каліцтв.
Ігор Комаров на відео зізнався, що з 2021 року спільно з партнером Єрмаком Петровським володів шахрайським кол-центром, розкривши подробиці його внутрішньої роботи. З'ясувалося, що на Балі на обох спільників було скоєно напад, проте Петровському, на відміну від товариша, вдалося втекти від викрадачів.
Пізніше Комаров перестав виходити на зв'язок. 26 лютого місцеві жителі знайшли розчленовані людські останки в різних частинах узбережжя і вздовж місцевої річки. ДНК-експертиза підтвердила, що знайдені частини тіла належали Ігорю Комарову.
Як на смерть Ігоря Комарова відреагували Єва та Есті
Блогерка Єва Мішалова вперше висловилася про смерть свого хлопця тільки 6 березня — після того, як в мережі з'явилися новини про його загибель, підтверджені експертизою ДНК. Інфлюенсерка запевнила, що весь цей час намагалася зв'язатися з Комаровим і зізналася йому в коханні.
"Я молюся, щоб Ігор побачив попередню історію, щоб він знав, як я його люблю. Я йому писала всі ці дні в телеграмі і сподівалася, що він побачить. Але я не знаю, як до нього достукатися, щоб він побачив. Просто він так любив дивитися мій інстаграм. Може він побачить", — зі сльозами висловилася Єва Мішалова.
На подію також відреагувала сестра-близнючка Єви — блогерка Есті Рогова. Вона попросила аудиторію проявити поблажливість до її родички, яка переживає складний період.
"Нам так і не вдалося познайомитися. Ми з Євою говорили, що коли ти повернешся з Балі, то ми познайомимося. Але цього так і не сталося. Сподіваюся, твоїй душі зараз добре. Це були найстрашніші тижні в житті моєї сестри. І, на жаль, попереду не легше. Дуже прошу всіх проявити людяність", — написала Есті в Instagram.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Валерій Харчишин поділився подробицями служби свого сина Дмитра, який захищає Україну вже четвертий рік. Музикант зізнався, що за цей час син зіткнувся з важкими втратами і гіркими розчаруваннями на фронті.
Також Олена Тополя відверто розповіла про зміни в житті після розлучення з Тарасом Тополею, з яким прожила в шлюбі 12 років. Зараз артистка повністю зосередилася на вихованні дітей і розвитку сольної кар'єри і більше не сподівається на любов до гробу.
Вас може зацікавити:
- "Сім років колонії": в РФ суворо карають Тетяну Лазареву за позицію
- "Мені страшно": Маша Машкова різко висловилася про Трампа
- "Ніколи не бачив, щоб так плакав": Харчишин поділився болем сина-воїна
Про персони: Єва та Есті
Сестри-близнючки Єва Мішалова та Есті Рогова стали популярними в TikTok та Instagram, повідомляє УНІАН. Вони ведуть спільний лайфстайл-блог про життя єврейської родини з Дніпра. Своє перше відео артистки опублікували навесні 2023 року, і всього за рік їм вдалося зібрати аудиторію майже в 200 тисяч підписників.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред