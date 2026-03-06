Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказала

Смерть Ігоря Комарова підтвердила ДНК-експертиза.

Єва Мішалова відреагувала на смерть Ігоря Комарова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Єва Мішалова

Ви дізнаєтеся:

Хлопець відомої блогерки Єви Мішалової був убитий на Балі

Як відреагували на його смерть Єва та Есті

У мережі активно обговорювалася інформація про ймовірне викрадення на Балі українця Ігоря Комарова, який перебував у стосунках із відомою блогеркою Євою Мішаловою. Смерть чоловіка підтвердила індонезійська поліція, повідомляє Jakarta Globe. Єва Мішалова вперше висловилася про цю подію в Instagram.

Що сталося з Ігорем Комаровим на Балі

Наприкінці лютого в мережі з'явилася інформація про те, що Ігоря Комарова викрали чеченці на Балі. Пізніше в Telegram з'явилися відео, на яких чоловік заявляє, що викрадачі вимагають за нього викуп у розмірі 10 мільйонів гривень, інакше вони будуть завдавати йому серйозних каліцтв.

Ігор Комаров на відео зізнався, що з 2021 року спільно з партнером Єрмаком Петровським володів шахрайським кол-центром, розкривши подробиці його внутрішньої роботи. З'ясувалося, що на Балі на обох спільників було скоєно напад, проте Петровському, на відміну від товариша, вдалося втекти від викрадачів.

Ігоря Комарова викрали на Балі / фото: instagram.com, Єва Мішалова

Пізніше Комаров перестав виходити на зв'язок. 26 лютого місцеві жителі знайшли розчленовані людські останки в різних частинах узбережжя і вздовж місцевої річки. ДНК-експертиза підтвердила, що знайдені частини тіла належали Ігорю Комарову.

Як на смерть Ігоря Комарова відреагували Єва та Есті

Блогерка Єва Мішалова вперше висловилася про смерть свого хлопця тільки 6 березня — після того, як в мережі з'явилися новини про його загибель, підтверджені експертизою ДНК. Інфлюенсерка запевнила, що весь цей час намагалася зв'язатися з Комаровим і зізналася йому в коханні.

"Я молюся, щоб Ігор побачив попередню історію, щоб він знав, як я його люблю. Я йому писала всі ці дні в телеграмі і сподівалася, що він побачить. Але я не знаю, як до нього достукатися, щоб він побачив. Просто він так любив дивитися мій інстаграм. Може він побачить", — зі сльозами висловилася Єва Мішалова.

Єва Мішалова показала фото з Ігорем Комаровим / фото: instagram.com, Єва Мішалова

На подію також відреагувала сестра-близнючка Єви — блогерка Есті Рогова. Вона попросила аудиторію проявити поблажливість до її родички, яка переживає складний період.

"Нам так і не вдалося познайомитися. Ми з Євою говорили, що коли ти повернешся з Балі, то ми познайомимося. Але цього так і не сталося. Сподіваюся, твоїй душі зараз добре. Це були найстрашніші тижні в житті моєї сестри. І, на жаль, попереду не легше. Дуже прошу всіх проявити людяність", — написала Есті в Instagram.

Есті Рогова про смерть Ігоря Комарова на Балі / фото: instagram.com, Есті Рогова

Про персони: Єва та Есті Сестри-близнючки Єва Мішалова та Есті Рогова стали популярними в TikTok та Instagram, повідомляє УНІАН. Вони ведуть спільний лайфстайл-блог про життя єврейської родини з Дніпра. Своє перше відео артистки опублікували навесні 2023 року, і всього за рік їм вдалося зібрати аудиторію майже в 200 тисяч підписників.

