Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

Російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Міський голова Ігор Терехов повідомив про три ворожі удари керованими авіабомбами по Харкову. Усі влучання зафіксовані в Слобідському районі міста.
"Внаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки", - зазначив він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що за попередніми даними внаслідок атаки постраждала одна людина, якій наразі надають необхідну медичну допомогу.
Згодом він додав, що в результаті удару КАБ по Слобідському району загинула одна жінка, ще одна людина дістала поранення.
"За уточненою інформацією, загинула 65-річна жінка", - зазначив Синєгубов.
Згодом Синєгубов уточнив, що число поранених збільшилося до чотирьох людей. Усі постраждалі отримують кваліфіковану медичну допомогу. Водночас у Слобідському районі внаслідок удару керованою авіабомбою було знищено приватний будинок.
Станом на 16:15 Терехов додав, що внаслідок російської терористичної атаки одна жінка загинула, ще одна людина - попередньо - вважається зниклою без вести.
Водночас кількість постраждалих зросла до восьми.
Вранці 19 січня, приблизно о 10-й годині, у Харкові пролунала низка вибухів. Російські війська завдали кількох ударів по Слобідському району міста. Обставини та наслідки атаки уточнюються, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
