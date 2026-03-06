Рус
Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

Руслана Заклінська
6 березня 2026, 17:57оновлено 6 березня, 18:34
На вихідних Львівщину очікує приємне потепління.
Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня
Прогноз погоди на Львівщині на 7-8 березня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода на Львівщині у вихідні
  • Яка температура очікується вночі та вдень
  • Які небезпечні метеорологічні явища очікуються

У вихідні, 7 та 8 березня, погода на Львівщині буде спокійною та без опадів. Попри прохолодну ніч, вдень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних весняних показників. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 7 березня, в області очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с.

відео дня

Температура вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла. Вдень повітря прогріється до 10-15° тепла.

Мешканців області та міста попереджають про складні дорожні умови. Вночі та вранці 7 березня очікується туман із погіршенням видимості до 200-500 м. Крім того, на окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий) та закликають водіїв бути максимально обережними.

Погода у Львові 7 березня

У Львові субота мине без опадів під мінливою хмарністю. Нічна температура повітря становитиме 2-4° морозу, що призведе до підмерзання доріг. Проте вже вдень сонце прогріє місто до приємних 12-14° тепла.

Якою буде погода на вихідних

Синоптики зазначають, що вихідні на Львівщині будуть спокійними й без опадів. Спостерігатиметься тенденція підвищення температур.

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня
Погода на Львівщині 6-10 березня / Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Якою буде погода в Україні 8 березня

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла Главреду, що з 7 березня поле підвищеного тиску посилить свій вплив, забезпечивши погоду без опадів та більше прояснень. Такі умови збережуться й 8 березня.

Температура вночі становитиме від -1 до -6°С, вдень +5…+11°С у більшості регіонів, на заході до +15°С. Очікується справжня весняна погода.

За її словами, наступний тиждень буде комфортним та сонячним, із переважанням поля підвищеного тиску та без сильних коливань температури.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, 7 березня у Тернопільській області очікується ясна погода, проте вночі та вранці на дорогах можливі ожеледиця та слизькі ділянки. Температура вночі -3…+2°, вдень +8…+13°.

Також синоптики попередили про ризик підтоплень в Україні 5-8 березня через весняну повінь. На річках у Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Волинській областях очікується підйом води з можливим виходом на заплаву та частковим обтопленням окремих вулиць.

Як повідомляв Главред, 7-8 березня в Україні очікується суха та малохмарна весняна погода. Вдень температура підніметься до +5…+10°, на заході до +11…+13°, що на 2-5° вище норми.

Читайте також:

Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.

погода новини Львова Львівщина Львівська область прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра погода на вихідні погода Львів
