Рідкісний пуск із Криму: монітори розкрили деталі незвичайної атаки РФ на Україну

Окупанти завдали балістичного удару по Вінниці та продовжують точкові удари по енергосистемі України.

На світанку РФ запустила крилаті ракети Х-101 у бік Києва та області / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Під ударом опинилися Київ і область, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Одеса, Рівне

Особливо інтенсивні удари дронів зафіксовані по Дніпру

Атака не була масованою

Увечері 19 та вночі 20 січня російська окупаційна армія атакувала кілька регіонів України різними типами озброєння.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, армія РФ застосувала дрони, зокрема і реактивні, для удару по Києву і області, Рівному, Харкову, Дніпру, Запоріжжю, Одесі та окремим районам населених пунктів, що належать до цих областей. Особливо постраждав від дронів Дніпро.

Також окупанти запустили близько шести балістичних ракет у напрямку Києва з Брянська, дві - по Дніпру з Таганрога і дві - по району Вінниці з Криму.

"Останній випадок особливо виділяється - не пам'ятаю випадків запуску балістики по Вінниці з Криму. Чекаємо на експертизу. Чи то це Іскандер-І, чи то це КН-23, а може, умовний Циркон — з'ясують. Одне зрозуміло, вінничанам слід реагувати на загрозу балістики за наявності оголошеної повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Під ранок окупанти запустили крилаті ракети Х-101 у напрямку Києва та Київщини.

"В цілому ворог продовжує атаки на енергосистему, дотримується тактики точкових ударів по окремих об'єктах. Назвати сьогоднішню атаку масованою не можу, що не робить її відбиття легшим для сил оборони", - додали на каналі.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні ​ / Інфографіка: Главред

Ракетно-дронова атака 20 січня 2026 року - що відомо

Як писав Главред, 19 січня моніторингові канали повідомили, що РФ проводить передислокацію бомбардувальників Ту-95. Українців попереджали про загрозу завдання масованого ракетного удару в найближчі 48 годин.

В ніч на 20 січня в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з території Росії. У повітрі перебувало від трьох до чотирьох літаків Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленя" в Мурманській області.

Рано вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про ймовірні пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками Ту-95. Детальніше читайте в матеріалі: Російські Ту-95 запустили крилаті ракети: які міста України під загрозою удару.

У чому мета нових масових атак РФ: думка експерта

Військовий аналітик Олег Жданов вважає, що головною метою російських атак залишається столиця України.

"Вони хочуть повністю вимкнути Київ. Харків — це друга столиця, яку вони намагаються знищити вже не перший рік. Але Київ як столиця — це символ. Якщо Київ згасне — вони вважають це своєю величезною перемогою", — сказав Жданов.

Він додав, що останнім часом удари все частіше наносяться по Київській області — в першу чергу по об'єктах енергетичної інфраструктури і високовольтних лініях, що забезпечують електропостачання столиці.

