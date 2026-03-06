Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

Синоптики кажуть, що Тернопільська область перебуватиме в полі високого тиску.

Погода в Тернопільській області на вихідні / фото: pixabay

Погода в Тернопільській області у суботу, 7 березня, буде ясною, але вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Відомо, що вітер завтра буде південно-східного напрямку, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від -3 до +2 градусів, вдень прогнозується +8…+13 градусів. У місті Тернопіль температура вночі складатиме 0…-2 градуси, а вдень підніметься до +10…+12 градусів.

Крім того, у суботу на Тернопільщині оголошено перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю на дорогах.

Синоптики також додають, що на вихідні область перебуватиме в полі високого тиску.

"Збережеться ясна суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода в Україні на вихідних

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних, 7 та 8 березня, матиме весняний характер.

Він зауважив, що під впливом малорухомого антициклону, який розкинеться на більшу частину Східної Європи, на території України пануватиме стійка, суха та відносно тепла повітряна маса.

Як повідомляв Главред, синоптики попередили українців про ризик масштабних підтоплень. Через весняну повінь до 8 березня на річках України очікується підйом рівнів води.

Також відомо, що неділя стане найтеплішим днем тижня у Дніпрі. Після прохолодної ночі (близько 0°C) ранок буде ясним і сонячним. У другій половині дня з’являться хмари, однак без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +7°C.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

