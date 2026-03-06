Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Тернополі у суботу
- Чому оголошено перший рівень небезпечності
Погода в Тернопільській області у суботу, 7 березня, буде ясною, але вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Відомо, що вітер завтра буде південно-східного напрямку, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вночі по області коливатиметься від -3 до +2 градусів, вдень прогнозується +8…+13 градусів. У місті Тернопіль температура вночі складатиме 0…-2 градуси, а вдень підніметься до +10…+12 градусів.
Крім того, у суботу на Тернопільщині оголошено перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю на дорогах.
Синоптики також додають, що на вихідні область перебуватиме в полі високого тиску.
"Збережеться ясна суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні на вихідних
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних, 7 та 8 березня, матиме весняний характер.
Він зауважив, що під впливом малорухомого антициклону, який розкинеться на більшу частину Східної Європи, на території України пануватиме стійка, суха та відносно тепла повітряна маса.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики попередили українців про ризик масштабних підтоплень. Через весняну повінь до 8 березня на річках України очікується підйом рівнів води.
Також відомо, що неділя стане найтеплішим днем тижня у Дніпрі. Після прохолодної ночі (близько 0°C) ранок буде ясним і сонячним. У другій половині дня з’являться хмари, однак без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +7°C.
Читайте також:
- Гороскоп на завтра 7 березня: Овнам - непорозуміння, Рибам - успіх
- Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня
- Чому 7 березня потрібно присвятити очищенню душі: яке церковне свято
Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред