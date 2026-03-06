Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок

Багато сімей могли б заощаджувати близько 10 000 грн на рік, просто змінивши кілька побутових звичок.

Одна з "дорогих" звичок — кип'ятіння чайника з великою кількістю води / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Одна з "дорогих" звичок - кип'ятіння чайника з великою кількістю води

Ще одна "дорога" звичка - часте використання сушильної машини

Експерти радять домогосподарствам відмовитися від поширеної звички при використанні електричного чайника, оскільки вона може значно збільшити річні витрати на електроенергію. Про це пише Express.co.uk.

Наприклад, у Британії, як і в Україні, рахунки для населення залишаються досить високими. Тому фахівці рекомендують звертати увагу на повсякденні звички, які непомітно збільшують споживання енергії.

Експерт з енергетики Джастін Нільсен з компанії Wolf River Electric зазначає, що багато сімей могли б економити понад £170 (близько 10 000 грн) на рік, просто змінивши кілька побутових звичок. Зокрема, мова йде про використання електричного чайника і сушильної машини.

За словами фахівця, багато людей вважають, що для економії потрібно вживати радикальних заходів. Однак значна частина зайвих витрат виникає через дрібниці повсякденного життя.

Одна з таких звичок - кип'ятіння чайника з більшою кількістю води, ніж потрібно. В середньому потужність стандартного чайника становить близько 3 кВт, тому кожне кип'ятіння споживає помітну кількість електроенергії.

За нинішніх тарифів одне повне кип'ятіння коштує приблизно 3-4 пенси. Хоча ця сума здається невеликою, багато хто регулярно витрачає енергію даремно, наливаючи в чайник більше води, ніж необхідно. Якщо при кожному кип'ятінні зайвими виявляються приблизно 250 мл води і чайник використовується близько п'яти разів на день, додаткові витрати можуть досягати £35-£40 (2 000 – 2 300 грн) на рік.

Ще більше збільшує рахунки повторне кип'ятіння води, яка вже охолола. У цьому випадку загальні зайві витрати на електроенергію можуть доходити до £60-£70 (3 500 – 4 000 грн) щорічно .

Рішення, за словами експерта, досить просте: наливати в чайник рівно стільки води, скільки потрібно. Більшість моделей оснащені спеціальними позначками рівня води. Крім того, регулярне видалення накипу допомагає приладу працювати більш ефективно.

Ще одна звичка, яка значно збільшує витрати на електроенергію, - часте використання сушильної машини, особливо в холодну пору року.

Сушильні машини вважаються одними з найбільш енерговитратних побутових приладів. Один цикл сушіння може коштувати від 56 пенсів до £1,12. Якщо використовувати сушильну машину приблизно п'ять разів на тиждень, річні витрати можуть становити від £145 до майже £300 (8 500 – 17 500 грн).

Багато хто запускає сушку при неповному завантаженні або для речей, які могли б висохнути природним чином. Якщо скоротити хоча б два зайвих цикли на тиждень, можна заощадити близько £100 на рік.

Експерт також рекомендує використовувати більш високу швидкість віджимання в пральній машині - це дозволить одягу швидше висихати і скоротить необхідність в сушильній машині.

