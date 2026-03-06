Рус
Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок

Віталій Кірсанов
6 березня 2026, 18:59
Багато сімей могли б заощаджувати близько 10 000 грн на рік, просто змінивши кілька побутових звичок.
Одна з
Одна з "дорогих" звичок — кип'ятіння чайника з великою кількістю води / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

  • Одна з "дорогих" звичок - кип'ятіння чайника з великою кількістю води
  • Ще одна "дорога" звичка - часте використання сушильної машини

Експерти радять домогосподарствам відмовитися від поширеної звички при використанні електричного чайника, оскільки вона може значно збільшити річні витрати на електроенергію. Про це пише Express.co.uk.

Наприклад, у Британії, як і в Україні, рахунки для населення залишаються досить високими. Тому фахівці рекомендують звертати увагу на повсякденні звички, які непомітно збільшують споживання енергії.

відео дня

Експерт з енергетики Джастін Нільсен з компанії Wolf River Electric зазначає, що багато сімей могли б економити понад £170 (близько 10 000 грн) на рік, просто змінивши кілька побутових звичок. Зокрема, мова йде про використання електричного чайника і сушильної машини.

За словами фахівця, багато людей вважають, що для економії потрібно вживати радикальних заходів. Однак значна частина зайвих витрат виникає через дрібниці повсякденного життя.

Одна з таких звичок - кип'ятіння чайника з більшою кількістю води, ніж потрібно. В середньому потужність стандартного чайника становить близько 3 кВт, тому кожне кип'ятіння споживає помітну кількість електроенергії.

За нинішніх тарифів одне повне кип'ятіння коштує приблизно 3-4 пенси. Хоча ця сума здається невеликою, багато хто регулярно витрачає енергію даремно, наливаючи в чайник більше води, ніж необхідно. Якщо при кожному кип'ятінні зайвими виявляються приблизно 250 мл води і чайник використовується близько п'яти разів на день, додаткові витрати можуть досягати £35-£40 (2 000 – 2 300 грн) на рік.

Ще більше збільшує рахунки повторне кип'ятіння води, яка вже охолола. У цьому випадку загальні зайві витрати на електроенергію можуть доходити до £60-£70 (3 500 – 4 000 грн) щорічно .

Рішення, за словами експерта, досить просте: наливати в чайник рівно стільки води, скільки потрібно. Більшість моделей оснащені спеціальними позначками рівня води. Крім того, регулярне видалення накипу допомагає приладу працювати більш ефективно.

Ще одна звичка, яка значно збільшує витрати на електроенергію, - часте використання сушильної машини, особливо в холодну пору року.

Сушильні машини вважаються одними з найбільш енерговитратних побутових приладів. Один цикл сушіння може коштувати від 56 пенсів до £1,12. Якщо використовувати сушильну машину приблизно п'ять разів на тиждень, річні витрати можуть становити від £145 до майже £300 (8 500 – 17 500 грн).

Багато хто запускає сушку при неповному завантаженні або для речей, які могли б висохнути природним чином. Якщо скоротити хоча б два зайвих цикли на тиждень, можна заощадити близько £100 на рік.

Експерт також рекомендує використовувати більш високу швидкість віджимання в пральній машині - це дозволить одягу швидше висихати і скоротить необхідність в сушильній машині.

Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок
Інфографіка: Главред

Чи підніматимуть тарифи на комуналку - думка нардепа

Як раніше писав Главред, в Україні комунальні тарифи не підвищують, проте у Верховній Раді обговорюють можливість їх збільшення.

За словами народного депутата і члена енергетичного комітету Сергія Нагорняка, в 2026 році уряд повинен чітко визначити категорії населення, які будуть отримувати державну підтримку за тарифами, тоді як інші громадяни зможуть оплачувати комунальні послуги за ринковими цінами.

"Ми не можемо субсидувати всю державу і всі 100% населення. Сьогодні велика кількість киян та інших мешканців в інших містах України можуть платити за ринковими цінами. Їх держава не повинна субсидувати, тому що це буде нечесно і несправедливо по відношенню до всіх", - заявив він.

Тарифи для українців - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українців попереджають про можливе різке зростання тарифів на електроенергію. За словами енергетичного експерта Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, міжнародні кредитори вимагають вже цього року переглянути ціни для населення, незважаючи на війну.

Водночас мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості тарифів лінійки FLEXX. Нові умови для абонентів почали діяти з 14 січня 2026 року.

Крім того, в Україні помітно зросли ціни на послуги мереж зарядних станцій для електромобілів. Серед причин подорожчання — відновлення сплати ПДВ при імпорті електрокарів, що в сукупності може істотно вплинути на розвиток і доступність електротранспорту, зазначила експерт з інвестицій в автомобільній галузі Марина Китіна.

Express.co.uk

Express.co.uk — це британський новинний веб-сайт, пов'язаний з газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror і Daily Star.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка тарифи на електроенергію ринок електроенергії лайфхак електроенергія
