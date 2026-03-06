Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

Олексій Тесля
6 березня 2026, 23:45
У Києві для кожного будинку підготовлено окремий графік, тому навіть сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.
відключення світла, енергетика
Киянам попередили про нові графіки відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • У Києві можливі тимчасові відключення електроенергії
  • Жителям столиці радять заздалегідь перевірити інформацію за адресою

У суботу, 7 березня, в Києві можливі тимчасові відключення електроенергії у побутових споживачів.

Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергосистеми, що виникли після недавніх масових атак РФ, повідомили в енергокомпанії ДТЕК.

відео дня

Відзначається, що цього разу стандартного графіка відключень по групах не буде. Замість цього для кожного будинку підготовлений окремий графік, тому навіть сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.

скріншот
/ ДТЕК

Жителям столиці радять заздалегідь перевірити інформацію за своєю адресою на офіційних ресурсах компанії — на сайті, а також у Telegram або Viber. Це допоможе врахувати можливі перебої при плануванні дня.

У Київській області порядок відключень залишається колишнім і не змінився. Місцевих жителів просять по можливості економно користуватися електроприладами, щоб зменшити навантаження на енергомережу.

скріншот
/ alerts.org.ua

Що буде з графіками відключень світла: з'явився прогноз

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що ситуація з графіками відключень електроенергії з часом може покращитися.

Він зазначив, що цьому сприяє активний розвиток сонячної енергетики. Йдеться як про великі промислові сонячні електростанції, так і про невеликі установки на дахах приватних будинків, які все частіше з'являються по всій країні.

За словами депутата, цей процес набирає обертів: практично в кожному регіоні щомісяця вводяться в роботу нові, нехай і невеликі, сонячні станції в приватних домогосподарствах.

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області
/ Главред

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Більше новин:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

00:19Політика
Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:57Україна
Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Китайський гороскоп на завтра 7 березня: Тиграм - конфлікти, Собакам - роздратування

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра, 7 березня: Овнам - важливий момент, Левам - удача

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Як швидко вигнати крота з ділянки — ефективний і безпечний метод

Останні новини

00:45

Потрібно всього 5 хвилин вранці: простий спосіб позбутися вогкості та цвілі

00:19

Противник Орбана також накинувся на Зеленського: що вимагає

06 березня, п'ятниця
23:45

Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

23:23

Росію повернули на Венеціанську бієнале: Рим виступив з офіційною заявою

22:44

На українців чекає різке зростання цін на АЗС: експерт назвав нову вартість палива

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
22:13

"Дуже втомилася": дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака

21:47

Важливе послання від Всесвіту отримають чотири знаки зодіаку - хто вони

21:44

Його "з'їдять": ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій усунення ПутінаВідео

21:35

Біцепс-желе: Кіркорова висміяли за тремтячі "м'язи"Відео

Реклама
20:57

Українські інкасатори, затримані в Угорщині, повернулися на Батьківщину – Сибіга

20:56

Калібрів буде менше: ЗСУ вразили дві "жирні" цілі в Росії

20:52

"Бог завжди шанував жінку": священник пояснив, чи можна святкувати 8 березняВідео

20:45

Був у полоні 628 днів: додому повернули військового "Вінта", який вважався зниклим

20:41

Хитрість із пральною машиною: один простий засіб — і одяг знову стане білосніжним

20:37

25 років: Костянтина Меладзе застукали з новою пасією

20:19

Він не зупиниться: Фесенко пояснив, чому Орбан ставить палиці в колеса Україні

20:16

РФ розширює військові частини на кордонах НАТО, готуючись до нової війни - Reuters

20:11

Не "общерусский язык": якою мовою розмовляли на Русі насправді

19:38

"Даємо три дні": Угорщина пішла на шантаж і висунула Україні зухвалі ультиматуми

19:23

Запаси старі, а ціни нові: експерт пояснив, як хитрують з цінами на бензин новини компанії

Реклама
19:21

Свекруха поставила нареченій ультиматум, який ледь не зруйнував весілля: деталі

19:10

Орбан хоче політичної війни: Фесенко пояснив, чому Україні варто змінити тактикуПогляд

19:03

22 дні без грошей: пенсіонери скаржаться на блокування карток в Ощадбанку

18:59

Як знизити витрати на електроенергію - потрібно позбутися двох побутових звичок

18:56

Дівчина прийняла загадкові плоди у дворі за помідори: що це було

18:35

РФ націлилася на захоплення великих міст: Зеленський назвав терміни наступу РФ

18:13

У Порошенка заборгували понад 55 млн грн за оренду офісу, - компанія-орендодавець

17:57

Потеплішає до +15°, але є нюанс: якою буде погода на Львівщині 7-8 березня

17:52

Хвилина мовчання обов'язкова для всіх українців: Зеленський підписав закон

17:51

Людина, яка готується до кінця світу, зробила тривожну заяву: чого побоюватися

17:50

Долар і євро раптово обвалились: новий курс валют на 9 березня

17:41

На будь-яку весняну погоду: що взувати весною 2026Відео

17:34

Путін "підставляє" Трампа: у The Washington Post дізналися про допомогу РФ Ірану

17:32

В Україні обрали найефективніших фінансових директорів: хто отримав головні відзнаки PR

17:09

Як кішки виявляють любов до господарів: жести, про які не думають

16:56

Дефіцит популярної крупи в Україні: ціни можуть сягнути рекордних позначок

16:36

Буде як з картинки: чим підживити моркву навесні для хорошого врожаюВідео

16:34

Атакують з двох напрямків: окупанти наступають до центру Гришино

16:33

Яка стара назва міста Хмельницький: про неї вже не пам’ятають навіть місцеві

16:23

Єва Мішалова ридаючи вийшла на зв'язок після смерті Ігоря Комарова - що вона сказалаВідео

Реклама
16:20

Збройне захоплення авто Ощадбанку: в Угорщині похвалилися викраденими цінностямиФото

16:18

Кейт Міддлтон замінила королівські коштовності на сережки за 50 доларів

16:14

Найближчими тижнями буде прогрес у переговорах з РФ - Віткофф

16:11

Мороз ще не здається: на Тернопільщині очікуються температурні гойдалки

16:06

СБУ знищує російський флот прямо в портах. Це новий етап демілітаризації - експерт

16:02

"Як остання ганчірка": Леся Нікітюк розчулила в день народження мами

15:37

США дозволили Індії купувати російську нафту: названо загрози такого рішення

15:29

Якою водою потрібно вмитися 7 березня: прикмети на свято 7 березня

15:29

НАБУ зберегло схеми на енергоринку, – експрокурор САП зробив припущення, що Бюро розчищає ринок під своїх

15:21

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник поставив крапку у питанніВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти