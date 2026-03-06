Без електроенергії 7 березня: що відомо про нові графіки для Києва та області

У Києві для кожного будинку підготовлено окремий графік, тому навіть сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.

Киянам попередили про нові графіки відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У Києві можливі тимчасові відключення електроенергії

Жителям столиці радять заздалегідь перевірити інформацію за адресою

У суботу, 7 березня, в Києві можливі тимчасові відключення електроенергії у побутових споживачів.

Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергосистеми, що виникли після недавніх масових атак РФ, повідомили в енергокомпанії ДТЕК.

Відзначається, що цього разу стандартного графіка відключень по групах не буде. Замість цього для кожного будинку підготовлений окремий графік, тому навіть сусідні будівлі можуть залишатися без світла в різний час.

Жителям столиці радять заздалегідь перевірити інформацію за своєю адресою на офіційних ресурсах компанії — на сайті, а також у Telegram або Viber. Це допоможе врахувати можливі перебої при плануванні дня.

У Київській області порядок відключень залишається колишнім і не змінився. Місцевих жителів просять по можливості економно користуватися електроприладами, щоб зменшити навантаження на енергомережу.

Що буде з графіками відключень світла: з'явився прогноз

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що ситуація з графіками відключень електроенергії з часом може покращитися.

Він зазначив, що цьому сприяє активний розвиток сонячної енергетики. Йдеться як про великі промислові сонячні електростанції, так і про невеликі установки на дахах приватних будинків, які все частіше з'являються по всій країні.

За словами депутата, цей процес набирає обертів: практично в кожному регіоні щомісяця вводяться в роботу нові, нехай і невеликі, сонячні станції в приватних домогосподарствах.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві та області планують відключення електроенергії. У Києві поділу на підгрупи не буде — для кожної конкретної адреси складено окремий графік подачі електрики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

