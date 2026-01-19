Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

Сили оборони продовжують послаблювати воєнний потенціал РФ, завдаючи точкових ударів по військових і стратегічних об’єктах, вказали в Генштабі.

https://glavred.net/war/ukraina-nanesla-seriyu-udarov-po-obektam-rf-est-podtverzhdennye-popadaniya-10733681.html Посилання скопійоване

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Генштаб ЗСУ

Про що йдеться у матеріалі:

Сили оборони України успішно уразили склад військ РФ на Луганщині

Також уточнено наслдіки ударів вглиб території Росії

Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території. Про результати ураження повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що в ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони України в межах заходів зі зменшення наступального потенціалу російських військ завдали удару по складу безпілотників підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії в населеному пункті Новокраснянка на тимчасово окупованій території Луганщини. Влучання по цілі підтверджено.

відео дня

Крім того, були уточнені наслідки попереднього удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ — підтверджено ураження наливного термінала підприємства.

Також підтверджено результати атаки ударними дронами на нафтобазу "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області РФ. За даними Генштабу, один резервуар повністю знищено, ще шість резервуарів типу РВС-1000 зазнали пошкоджень.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України. Далі буде", - резюмували в Генштабі.

Яка головна умова блекауту в Росії - думка експерта

Як писав Главред, українські удари по енергетичних об’єктах на території Росії вже спричиняють локальні відключення електроенергії в окремих регіонах. За наявності достатніх засобів ураження подібні блекаути в РФ можуть відбуватися дедалі частіше. Про це повідомив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

"Чи могли б ми досягати більш масштабних ефектів? Теоретично - так. Але, знову ж таки, за умови наявності необхідних засобів ураження. Сили оборони України і так досить інтенсивно працюють в цьому напрямку, зокрема знищуючи засоби протиповітряної оборони противника. Адже ефективність удару залежить від того, яка кількість засобів ураження долетіла до цілі", - вказав він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за останні три дні Сили безпілотних систем завдали відчутних ударів по російських окупаційних військах. Командувач СБС з позивним "Мадяр" повідомив про суттєві втрати противника внаслідок ефективної роботи українських операторів дронів.

У ніч на 10 січня безпілотники атакували територію Росії. У Міноборони РФ заявили про нібито знищення 59 дронів над вісьмома регіонами, а також над Чорним морем, Краснодарським краєм, Республікою Адигея та тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, вночі 6 січня безпілотники завдали удару по Нейському району Костромської області РФ. Ціллю атаки став 100-й склад боєприпасів і озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред