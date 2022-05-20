ЗСУ 20 разів розбили там війська РФ: ворог перекинув у Чорнобаївку понад 100 одиниць техніки

Противник несе втрати і перекидає в район Чорнобаївки Херсонської області додаткові підрозділи.
Війська Росії перекинули в район Чорнобаївки Херсонської області близько 130 одиниць військової техніки. Противник несе втрати і вирішив провести додаткову комплектацію своїх військових підрозділів. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
У пресслужбі Генштабу заявили, що в район Чорнобаївки ворог перекинув ще 130 одиниць військової техніки. Ворожі війська поповнюють свої підрозділи у зв'язку з втратами.
"У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, в районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки", - підкреслили в Генеральному штабі.
ЗСУ 20 разів вразили позиції військ РФ у Чорнобаївці
Російські війська багаторазово зазнали нищівних ударів з боку сил оборони України у Чорнобаївці Херсонської області. Окупанти в селищі на аеродромі постійно намагаються спорудити там свій командний пункт і місце для дислокації військових літаків. Однак ЗСУ наносять по них удари.
"Наприклад, українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові та їхні командири показали себе повністю - такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди", - казав президент України Володимир Зеленський, коли українці в 6-й раз вдарили по ворожих позиціях у цьому селі.
У Генеральному штабі ЗСУ 16 травня заявили, що українські війська завдали чергового удару по позиціях окупантів РФ у Чорнобаївці. Росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці. Військові підрозділи України поцілили у ворожий склад з боєприпасами.
Спікер Банкової Олексій Арестович уточнив, що по позиціях військ Росії у Чорнобаївці було завдано удару ще 15 травня. Також він нагадав, що ЗСУ вдарили по армії РФ у Чорнобаївці вже в 20-й раз.
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