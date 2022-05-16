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Чорнобаївка - 20: ЗСУ ювілейний раз "накрили" росіян під Херсоном

16 травня 2022, 08:32

Селище буде точно сниться окупантам, що вижили, в кошмарах.

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ЗСУ ювілейний раз "накрили" росіян під Херсоном / скріншот

ЗСУ завдали чергового удару по позиціях ворога в районі населеного пункту Чорнобаївка. Ворог зазнав втрат в живій силі і техніці.

Удар завдано у ворожий склад з боєприпасами, кількість втрат ворога уточнюється, повідомили в Генштабі.

Як розповідав Арестович, удар наших Збройних Сил по позиціях російських окупантів у Чорнобаївці був ще о 12:00 15 травня. Станом на 13:00, там ще детонували боєприпаси.

"20-та Чорнобаївка. Удар був о 12.00. Детонація все ще триває", - лаконічно написав Арестович.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила розмову російського військового з його матір'ю, в якій він розповідає їй, що українську Чорнобаївку називають "чистилищем" для живої сили і кладовищем для військової техніки.

Раніше Арестович пояснив феномен Чорнобаївки, де українські військові багаторазово в результаті авіаударів знищували військову техніку, особовий склад противника, боєприпаси.

читайте також"Білогорівка-крутіше Чорнобаївки": ЗСУ влаштували військам РФ одночасно Сталінград і Курську дугу"Вони накопичили величезне угруповання з Криму на тому напрямку – там, де Миколаїв, Одеса. Їм бажано, але недосяжно, рухатися через два мости - Антонівський міст і міст у Новій Каховці", - зазначив він.

За словами Арестовича, там виходить дуже вузький прохід, але окупантів "величезна кількість", і просуватися вглиб України, вони можуть лише "капілярним шляхом".

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війна в Україні Генштаб ЗСУ Олексій Арестович Чорнобаївка
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