Армія РФ захопить Луганщину найближчими днями, потім націлиться на Сіверськ - ISW

Аналітики кажуть, що російським військам вдалося зайти в Лисичанськ. Відведення українських військ до Сіверська дозволить знизити ризик негайного оточення.
Російські окупанти імовірно встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями. Потім росіяни віддадуть пріоритет ударам по українських позиціях в Сіверську, перш ніж повернутися до Слов'янська і Бахмута. Про це йдеться в аналізі експертів американського Інституту дослідження війни (ISW)
Зазначається, що вчора російським військам вдалося зайти в Лисичанськ і просунутися в межах міста, проте українські військові офіційно не оголошували про виведення військ з Лисичанська, але і не повідомляли про оборонні бої навколо міста.
Американські аналітики прогнозують, що російські сили можуть встановити контроль над територією Луганської області вже найближчими днями.
"Найімовірніше, потім завдадуть удару по українських позиціях в Сіверську, а потім повернуть до Слов'янська і Бахмуту. Відведення українських військ до Сіверська дозволить українським силам знизити ризик негайного оточення, але українські сили можуть продовжити відхід з боями на рубіж біля траси E40 зі Слов'янська в Бахмут", - йдеться у звіті.
Українські війська, імовірно, створять загрозу російським наземним лініям комунікації( GLOC), що пролягають від Бєлгорода на південь Харківської області, за допомогою переданої Заходом артилерії.
У звіті ISW наголошується, що українські контратаки і активність партизанів і далі змушують російські війська віддавати пріоритет оборонним операціям уздовж південної осі.
Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович увечері 2 липня повідомив, що станом на вечір суботи російським військам не вдалося захопити Лисичанськ у Луганській області, але ситуація в місті вирішиться протягом найближчих днів.
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