Російські окупанти взяли в полон свого комбата, щоб не втік з війни - перехоплення

Окупанти взяли в полон свого комбата / ВСУ и ua.depositphotos.com

Російські військові взяли у полон свого командира, який хотів втекти з війни в Україні. Про це розповів дружині один з окупантів, розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповів своїй дружині про те, що у його підрозділі велика кількість поранених, бо вони вийшли з серйозного бою.

Інцидент з полоненим командиром стався у сусідньому підрозділі.

"Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не втік. Тому що в них там трьохсотих багато. Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше 20 чоловік трьохсотих росіян вивезли", - розповів окупант.

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Нагадаємо, російські окупанти стріляють у своїх же в Херсонській області, щоб швидше втекти додому від участі у війні проти України. Колаборанти з Херсонщини готуються до втечі в окупований Крим.

Нещодавно на Херсонщині помітили групу дезертирів 18-20 років. Російські окупанти намагаються втекти в Крим через Арабатську стрілку. Хлопці в російській військовій формі просять воду і їжу у місцевих жителів.

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