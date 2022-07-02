Російські окупанти взяли в полон свого комбата, щоб не втік з війни - перехоплення

Окупанти зазнали значних втрат після серйозного бою проти ЗСУ.
Російські військові взяли у полон свого командира, який хотів втекти з війни в Україні. Про це розповів дружині один з окупантів, розмову перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.
Окупант розповів своїй дружині про те, що у його підрозділі велика кількість поранених, бо вони вийшли з серйозного бою.
Інцидент з полоненим командиром стався у сусідньому підрозділі.
"Четвертий батальйон, вони взяли в полон свого комбата. Примусили з ними бути, щоб не втік. Тому що в них там трьохсотих багато. Ми вчора також машини завантажили. Вже напоготові валити. Команда надійшла, стояти далі. Вчора більше 20 чоловік трьохсотих росіян вивезли", - розповів окупант.
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Нагадаємо, російські окупанти стріляють у своїх же в Херсонській області, щоб швидше втекти додому від участі у війні проти України. Колаборанти з Херсонщини готуються до втечі в окупований Крим.
Нещодавно на Херсонщині помітили групу дезертирів 18-20 років. Російські окупанти намагаються втекти в Крим через Арабатську стрілку. Хлопці в російській військовій формі просять воду і їжу у місцевих жителів.
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