Тактичний відхід з Сєвєродонецька: війська РФ отримали по зубах від ЗСУ - Пентагон

Американська розвідка зафіксувала звільнення ЗСУ низки населених пунктів на околицях Херсона за останні кілька днів.
Перед тактичним відходом із Сєвєродонецька підрозділи Збройних сил України завдали російським окупантам істотної шкоди.
"Українці змушують заплатити їх занадто високу ціну за дуже невеликий шматочок землі", - цитує кореспондент видання Politico Джек Детч високопоставленого чиновника Пентагону на закриту зустрічі з пресою.
У повідомленні також наголошується, що американська розвідка зафіксувала звільнення ЗСУ низки населених пунктів в околицях Херсона за останні кілька днів.
Крім того, Пентагон нарахував близько 60 ракет, які росіяни запустили по Києву, Львівській та Чернігівській областях протягом 25-26 червня. На думку американської влади, в Києві росіяни хотіли потрапити в промисловий об'єкт, на якому виробляють боєприпаси.
Нова тактика РФ
Разом з тим, на думку керівництва Пентагону, росіянам істотно не вистачає командного складу в армії. Вони все більше залучають відставних офіцерів і поповнюють резерви колишніми військовослужбовцями.
Співрозмовник Детча сказав, що росіяни знову змінили тактику війни і тепер переважно сподіваються на ефект від масивних артилерійських обстрілів і ракетних ударів.
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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.
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