Тактичний відхід з Сєвєродонецька: війська РФ отримали по зубах від ЗСУ - Пентагон

Боєць ЗСУ / Фото УНІАН

Перед тактичним відходом із Сєвєродонецька підрозділи Збройних сил України завдали російським окупантам істотної шкоди.

"Українці змушують заплатити їх занадто високу ціну за дуже невеликий шматочок землі", - цитує кореспондент видання Politico Джек Детч високопоставленого чиновника Пентагону на закриту зустрічі з пресою.

У повідомленні також наголошується, що американська розвідка зафіксувала звільнення ЗСУ низки населених пунктів в околицях Херсона за останні кілька днів.

Крім того, Пентагон нарахував близько 60 ракет, які росіяни запустили по Києву, Львівській та Чернігівській областях протягом 25-26 червня. На думку американської влади, в Києві росіяни хотіли потрапити в промисловий об'єкт, на якому виробляють боєприпаси.

Нова тактика РФ

Разом з тим, на думку керівництва Пентагону, росіянам істотно не вистачає командного складу в армії. Вони все більше залучають відставних офіцерів і поповнюють резерви колишніми військовослужбовцями.

Співрозмовник Детча сказав, що росіяни знову змінили тактику війни і тепер переважно сподіваються на ефект від масивних артилерійських обстрілів і ракетних ударів.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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