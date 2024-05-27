Армія РФ окупувала ще одне село в Донецькій області - DeepState

Російські окупанти просунулася біля семи населених пунктів.

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Росіяни окупували село Нетайлове / Колаж: Главред, фото: deepstatemap.live, ОК Захід

Російські окупанти просунулися біля кількох населених пунктів на Донеччині та окупували Нетайлове.

Як повідомляють аналітики моніторингового каналу DeepState, армія РФ просунулася, зокрема, біля Часового Яру та ще шести населених пунктів.

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"Ворог просунувся біля Солодкого, Новомихайлівки, Сокола, Очеретиного, Новоолександрівки, Часового Яру, у Берестовому та окупував Нетайлове", - йдеться в повідомленні DeepState.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Раніше аналітики повідомляли про те, що росіяни окупували Уманське і просунулися в Іванівці Донецької області.

Довідка. Нетайлове - село в Покровському районі Донецької області України.

23 травня повідомлялося, що російська окупаційна армія просунулася біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти ставлять за мету захопити міста Часів Яр Донецької області та Вовчанськ Харківської області.

Захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку та Дружківку.

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