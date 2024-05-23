УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст - DeepState

Анна Ярославська
23 травня 2024, 06:51оновлено 23 травня, 07:35
747
Захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку.
Часів Яр, карта DeepState
Росіяни просунулися біля Часового Яру - карта DeepState / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК "Захід"

Російська окупаційна армія просунулася біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState

"Ворог просунувся біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

Часів Яр
Росіяни просунулися біля Часового Яру / Карта Deep State

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

відео дня

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти ставлять за мету захопити міста Часів Яр Донецької області та Вовчанськ Харківської області.

Захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку та Дружківку.

Вовчанськ може бути однією з тактичних цілей першої фази наступальних операцій, що залишилися на півночі Харківської області. Захоплення цього міста забезпечило б російським окупантам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки і початку другої фази російської наступальної операції.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - останні новини

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що сили оборони України ефективно знищують російських окупантів, які активізували наступ у напрямку міста Часів Яр. Унаслідок успішного вогневого ураження ворог запланував відведення підрозділів 98 повітряно-десантної дивізії РФ на схід від Часів Яру.

17 травня речник 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько заявив, що битва за Часів Яр вийшла на пік. В армії РФ достатня кількість боєприпасів і особового складу. Метою росіян залишається захоплення всієї Донецької області.

У ГУР заявили, що ймовірна окупація Часова Яру на Донеччині є лише питанням часу . Це місто "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили в лютому".

Зазначимо, Часів Яр розташований за 10 км від Бахмута і розміщений на висотах. Панування над цією місцевістю "суттєво полегшить" росіянам розвинути наступ на Слов'янськ і Краматорськ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Часів Яр новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Наступ РФ на Харківщині: аналітики розкрили, чому росіяни пришвидшили темп

Наступ РФ на Харківщині: аналітики розкрили, чому росіяни пришвидшили темп

07:59 Україна
Блінкен відповів, чи можна Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю

Блінкен відповів, чи можна Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю

07:28 Світ
Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст - DeepState

Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст - DeepState

06:51 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Двохвилинний тест на розумовий вік: скільки собак ви бачите на картинці 29371

Двохвилинний тест на розумовий вік: скільки собак ви бачите на картинці

Спасибі, росіяни : Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву 15228

"Спасибі, росіяни": Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву

Путініст Пресняков звернувся до сина від Орбакайте і зробив гучне зізнання 13647

Путініст Пресняков звернувся до сина від Орбакайте і зробив гучне зізнання

Україну накриють дощі з грозами: синоптик попередила про погодні сюрпризи 13137

Україну накриють дощі з грозами: синоптик попередила про погодні "сюрпризи"

Останні новини

08:10

Хто може стати новим президентом Ірану і що нам чекати?

08:07

Молодуха старого Петросяна схвилювала фанатів фотографією доньки - деталі

07:59

Наступ РФ на Харківщині: аналітики розкрили, чому росіяни пришвидшили темп

07:28

Блінкен відповів, чи можна Україні завдавати ударів по РФ західною зброєю

07:26

Чим можна відмити скло в душовій кабіні: лайфхак, якому багато хто зрадієВідео

До кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - СвітанДо кінця червня РФ наступатиме і спробує за допомогою Китаю заморозити війну - Світан
06:51

Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст - DeepState

06:35

Як усунути протікання води з бачка до унітазу: найефективніший спосіб

06:10

Навіщо Путін знову вирішив тряхнуты ядерними мудямиПогляд

05:42

Повторний наступ РФ на Київ: Світан сказав, чи є загроза для столиці

Реклама
04:41

Німеччина різко змінила позицію щодо російських активів: в Reuters розкрили заковику

04:00

Принц Гаррі відмовився зустрічатися з королем Чарльзом ІІІ - що сталося

03:30

Китай передає зброю Росії через Північну Корею: Світан описав схему

03:01

Загроза наступу РФ на Сумщині: експерт оцінив ймовірність оточення Сум

02:32

Із чого насправді виготовляють сир пармезан: люди здивовані процесом

02:00

Зірка "Гри престолів" Момоа після розлучення показав нову кохану

01:30

У онуки Елвіса Преслі можуть відібрати його прах за борги покійної матері - ЗМІ

00:34

17-річна онука Маслякова налякала "дорослими" пластичними операціями

22 травня, середа
23:54

Іспанія передасть великий пакет допомоги: Умєров заявив про систем ППО Patriot

23:51

Олена Кравець пофарбувала волосся семирічного сина в незвичайний колір

23:38

ЗСУ "приземлили" російський штурмовик Су-25 на Покровсьому напрямку - Генштаб

Реклама
23:18

Зеленський поїде до Франції та Італії: в Politico розкрили несподівану причину візиту

22:48

Збиття російських ракет над Україною: у Польщі заінтригували заявою

22:43

Популярного ведучого без військового квитка в Києві зупинили працівники ТЦК

22:40

Путініста Стаса Михайлова прибирають зі сцени через Пугачову - деталі

22:25

Путін хоче змінити морські кордони: експерт розкрив цинічні плани Кремля

22:22

Чорноморський флот РФ став флотилією: Плетенчук назвав серйозну проблему окупантів

21:45

"Спасибі, росіяни": Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву

21:33

Верба - до горя, сосна - до чвар: які дерева не можна садити у дворі - порадиВідео

21:17

"Так рано пішла": померла сестра Жанни Фріске - причина

20:46

"Максимум уваги прикордонню": Зеленський назвав напрямки основних боїв в Україні

20:45

Француженки кладуть під подушку лавровий лист: вирішують одразу 3 проблеми

20:31

Держвиконавці вже 13 років періодично арештовують рахунки "Енергоатома" в інтересах шахрайської схеми часів Януковича

20:24

Євген Руденко досьє

19:46

Як позбутися бур'янів на клумбі: спосіб, який швидко вирішить проблемуВідео

19:43

"Мають дати відсіч": Джонсон підтримав удари по Росії американською зброєюВідео

19:43

Литимуть грозові дощі, але не скрізь: в які області прийде 30-градусне "пекло"

19:41

"Дефіцит збільшився": в Укренерго назвали години, у які вимикатимуть світло у четвер

19:36

Польща стягує війська на кордон із Білоруссю: у Міноборони розкрили загрози

19:19

Позиції переходять "з рук в руки": Сазонов розкрив важку ситуацію у Вовчанську

19:10

Хто таємничий росіянин на вертольоті президента Ірану, що розбивсяПогляд

Реклама
19:07

Слідом за "кривавим" королем: у Мережі "рознесли" свіжий портрет Кейт Міддлтон

19:00

Лише одиниці знайдуть 6 прихованих слів за 12 секунд: надзвичайна загадка

18:39

Війська НАТО можуть з'явитись в Україні: у ЗМІ розкрили позиції країн

18:36

Як швидко почистити молоду картоплю: лайфхак, який зекономить ваш час

18:27

"Там найбільша загроза": Росія може почати наступ на новому напрямку - Жорін

18:16

Електрошокери, кайданки та примусова зупинка авто: Нацгвардії розширили повноваження

17:51

Лікування не допомагає: зрадниця Наташа Корольова показала Тарзана в неадекваті

17:46

Червона лінія для РФ: майор ЗСУ розповів, чи будуть ЗСУ знищувати Кримський міст

17:42

По Луганщині прилетіла серія "приємних" ракетних ударівВідеоблоги

17:39

Як найкраще заморозити малину: простий спосіб на замітку господиням

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти