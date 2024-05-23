Окупанти просунулися біля Часового Яру та ще двох міст - DeepState

Захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку.

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Росіяни просунулися біля Часового Яру - карта DeepState / Колаж: Главред, фото: deepstatemap, ОК "Захід"

Російська окупаційна армія просунулася біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області. Про це повідомили аналітики моніторингової групи DeepState

"Ворог просунувся біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

Росіяни просунулися біля Часового Яру / Карта Deep State

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. відео дня З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти ставлять за мету захопити міста Часів Яр Донецької області та Вовчанськ Харківської області.

Захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку та Дружківку.

Вовчанськ може бути однією з тактичних цілей першої фази наступальних операцій, що залишилися на півночі Харківської області. Захоплення цього міста забезпечило б російським окупантам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки і початку другої фази російської наступальної операції.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - останні новини

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що сили оборони України ефективно знищують російських окупантів, які активізували наступ у напрямку міста Часів Яр. Унаслідок успішного вогневого ураження ворог запланував відведення підрозділів 98 повітряно-десантної дивізії РФ на схід від Часів Яру.

17 травня речник 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Збройних сил України Роман Гасько заявив, що битва за Часів Яр вийшла на пік. В армії РФ достатня кількість боєприпасів і особового складу. Метою росіян залишається захоплення всієї Донецької області.

У ГУР заявили, що ймовірна окупація Часова Яру на Донеччині є лише питанням часу . Це місто "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили в лютому".

Зазначимо, Часів Яр розташований за 10 км від Бахмута і розміщений на висотах. Панування над цією місцевістю "суттєво полегшить" росіянам розвинути наступ на Слов'янськ і Краматорськ.

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