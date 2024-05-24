'Путін його боїться': Кулеба розкритикував заяви РФ про заморозку війни

Оточення російського диктатора Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, заявив Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС різко висловився про заяви щодо замороження війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Росія поширює неправдиві заяви про готовність Путіна заморозити війну, щоб зірвати Саміт миру. Російський лідер не має жодного бажання припиняти війну. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Чому російські "джерела" раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху", - зазначив міністр.

За його словами, оточення російського диктатора Путіна посилає фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню і водночас російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну.

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"Наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію. Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що саме тому надзвичайно важливо, щоб на Саміті у Швейцарії були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу.

"Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена зробити вибір на користь миру", - підкреслив Кулеба.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Саміт миру та заморозка війни - останні новини

Нагадаємо, 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Що відомо про Саміт миру / Інфографіка: Главред

Путін нібито готовий припинити війну з Україною за умови збереження окупованих територій, пише Reuters. Однак, якщо Китай і Захід не приймуть цю "умову", він готовий продовжувати бойові дії. Російський пропагандист Пєсков також стверджує, що Росія "відкрита до діалогу" і не бажає вічної війни.

Як повідомляв Главред, Україна не може дозволити собі сценарій заморозки війни, сказав президент Володимир Зеленський. Такий крок означав би, що воювати доведеться майбутнім поколінням українців.

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