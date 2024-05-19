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Окупанти мають на меті захопити Часів Яр і Вовчанськ: в ISW пояснили небезпеку

Альона Вороніна
19 травня 2024, 07:49
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Захоплення Часового Яру могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку.
Украинские военные, российские военные
Окупанти мають на меті захопити Часів Яр і Вовчанськ/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російські окупанти поставили собі за мету захопити міста Часів Яр і Вовчанськ на сході України. До такого висновку прийшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW зазначається, що російські загарбники недавно активізували свої зусилля із захоплення оперативно важливого міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області. Для активізації зусиль із захоплення міста окупанти скористалися тим, що тривають наступи росіян на півночі Харківщини та на сході України, що створило більший тиск на українських військових.

Згідно із проаналізованими даними, російські окупанти не досягнули помітних тактичних успіхів у районі Часового Яру після того, як провели ротний механізований штурм на східній околиці міста 4 квітня, і від того часу до 17 квітня загарбники не проводили подібних механізованих штурмів у цьому районі.

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Але, як зазначають аналітики, після штурму 4 квітня була активізація російських наступальних операцій поблизу Часового Яру. В ISW зазначають, що нещодавні механізовані штурми, які проводили загарбники у цьому районі, можуть свідчити, що окупанти загалом інтенсифікують свої зусилля із захоплення цього міста.

Також аналітики зазначили, що Часів Яр з оперативної точки зору є важливим для росіян. Захоплення цього міста могло б забезпечити російській окупаційній армії вигідні позиції для подальших наступальних операцій на Костянтинівку і Дружківку. А ці два міста у свою чергу є основою оборони України в Донецькій області – вони утворюють південну частину українського оборонного поясу.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

В ISW також зазначили, що російські окупанти хочуть захопити також і місто Вовчанськ у Чугуївському районі Харківської області. Це місто може бути однією з тактичних цілей першої фази наступальних операцій на півночі Харківської області, що залишилися. Захоплення цього міста забезпечило б російським окупантам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що було відбито штурм РФ біля Часового Яру – знищено 20 одиниць техніки ворога. Українські захисники дали відсіч окупантам на кількох напрямках, наголосив президент.

Також у Зеленського розкрили головну причину, чому РФ зараз не піде на штурм Харкова. РФ стягнула для наступу на Харківщині 15 тисяч військових, підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зробив прогноз, коли закінчиться війна. Майор ЗСУ зазначив, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак Україна зможе поступово перехопити ініціативу до вересня-жовтня 2024 року.

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війна в Україні Часів Яр вторгнення Росії Вовчанськ
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