Армія РФ може влаштувати котел на Донбасі: генерал описав небезпеку і назвав напрямок

Окупантам вдалося просунутися і наблизитися до Торецька, тому що вони використовують ефективний алгоритм, а в України не вистачає сил і техніки.

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Армія РФ може влаштувати котел на Донбасі/ колаж: Главред, фото: Главред, міноборони РФ

Російські окупанти просунулися на Донбасі та підійшли до Торецька, тому що використовують ефективний алгоритм.

Крім цього, у загарбників відкривається перспектива влаштувати котел для української армії в районі Нью-Йорка на Донеччині. Про це сказав ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA.

За словами Романенка, причина, чому окупантам вдається просуватися на цьому напрямку, полягає у використання ними накатаного та ефективного алгоритму – це застосування керованих авіабомб та артилерії, наступ фронтом, а якщо не вдається – то на фланги.

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"Якщо подивитися на ділянку фронту на південь від Торецька, в районі Нью-Йорка, то там у ворога відкривається цікава перспектива з оперативного охоплення або оточення, яке в народі називають котлом. Тому з воєнного погляду для ворога це дуже перспективний напрямок", – зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Також він пояснив, що противнику вдається просуватися вперед, тому що в української армії недостатньо сил, озброєнь, техніки, боєприпасів, якщо казати про допомогу союзників. Крім того, за словами Романенка, в Україні пізно взялися за питання мобілізації та укомплектування частин.

"Крім того, є проблема фортифікацій. Ми не встигаємо зводити серйозні фортифікації, тому що противник просувається на основних напрямках, де вони були б потрібні як основа системи оборони. Тому як оборонні рубежі фактично ми використовуємо населені пункти. Взяття населеного пункту потребує великих витрат. Міські бої – це тяжке завдання. Таким чином, у ворога є завдання, є напрацьований інструмент, ресурси, і він це, на жаль, використовує", – зазначив Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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