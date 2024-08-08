Під грифом "таємно": у ЗСУ розповіли про операцію ГУР на Тендрівській косі

6 серпня спецпризначенці Головного управління розвідки України здійснили операцію з висадки на Тендрівській косі, що в Херсонській області. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочка в етері телемарафону розповів про завдання і важливість цієї операції.
За його словами, під час проведення операції спецпризначенці не лише знищили військову техніку і живу силу противника, але й виконали низку таємних завдань.
"Завдання, які покладалися на бійців мали б дати довгострокову перспективу. Розуміємо, що Чорне море ворог зараз не контролює настільки, наскільки він міг робити це рік тому. Це пов'язано із ударами по системах ППО, які там розташовані, і удари по аеродромах", - розповів він.відео дня
Тимочко наголосив, що насамперед такі операції потребують ретельної попередньої розвідки. А це свідчить про наявність потужної української агентурної мережі в тимчасово окупованому Криму.
"Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі "плями" у російській системі контролю за морем", - додав Тимочко.
Хто такий Іван Тимочко
Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.
Операції ГУР проти агресора Росії
Нещодавно українські спецпризначенці знищили російську військову базу в Сирії. Під потужним ударом опинилася військова техніка ворога. Операцією зайнялися бійці спецпідрозділу "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Напередодні фахівці Головного управління розвідки Міноборони провели масштабну кібератаку на фінансовий сектор і урядові ресурси Росії, внаслідок якої вдалося уразити критично важливі ресурси та отримати доступ до великого масиву конфіденційних даних.
Нагадаємо, внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська на військовому аеродромі "Оленья" в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносій ТУ-22М3.
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