У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори

Події в Курській області "впливатимуть на те, як росіяни усвідомлюють цю війну", вважає Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував ситуацію в Курській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що події в Курській області потенційно можуть вплинути на можливі переговори між Україною та РФ.

За його словами, те, що відбувається зараз на Курщині, "впливатиме на те, як росіяни усвідомлюють цю війну". Зокрема, це додаткові втрати держави-агресора; підвищення ціни війни; психологічний вплив на соціальні верстви в РФ.

Подоляк зазначив, що може Кремль зрозуміти, що війна з Україною йде не за російським сценарієм.

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"Будь-який компроміс Російська Федерація сприймає як твою слабкість і готовність стати перед нею на коліна. Це очевидно. І коли ви йдете на переговори на умовах РФ (вони спочатку можуть заявити ну дуже захмарні вимоги, потім трохи знизити), однаково вони вважатимуть, що вони домінують у рамках переговорного процесу. Коли вони можуть сидіти за столом переговорів і можна буде щось отримати, дотиснути? Тільки якщо вони розуміють, що війна йде не за їхнім сценарієм", - пояснив радник керівника ОП в ефірі телемарафону ввечері 7 серпня.

Зазначимо, Подоляк не підтвердив, що бойові дії на території країни-агресора РФ ведуть Сили оборони. За його словами, ці деталі може коментувати тільки українське військове керівництво.

Дивіться відео - Подоляк прокоментував події в Курській області:

Що відбувається в Курській області

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, з 6 серпня захоплено 45 кв. км території в Курській області. Проникнення територію РФ на глибину в 10 кілометрів відбулося через дві оборонні лінії та опорний пункт.

За даними російських військових Telegram-каналів, невідомі збройні сили контролюють частину міста Суджи. У місті тривають бої, зокрема із залученням бронетехніки.

Росіяни нібито не контролюють західну половину Суджі та дороги навколо міста. Лінія бойового зіткнення проходить через річку Суджа, а в самому місті тривають стрілецькі бої.

Прессекретар Білого дому Карін Жан П'єр заявила, що Сполучені Штати Америки не знали про операцію в Курській області заздалегідь. Вашингтон звернеться до Києва з метою дізнатися її деталі та цілі. Представник американського президента підкреслила, що політика Вашингтона щодо заборони ударів по РФ за допомогою американської зброї залишається незмінною.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу в середу ввечері, 7 серпня, що Сполучені Штати звернуться до Києва за роз'ясненням, що відбувається в Курській області.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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