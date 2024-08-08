Бої в Курській області змусять відвести війська РФ зі Сходу - експерт Мусієнко

Тривалі бої в Курській області можуть змусити Путіна здійснити "жест доброї волі" на Донбасі і перенаправити свої війська на інший напрям.

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Бої в Курській області можуть серйозно змінити фронт / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, google.com

На фоні жорстких боїв на Курщині, агресори будуть змушені здійснити передислокацію тих військ, які могли б використовуватися для наступальних дій на Східному фронті. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Думаю, що поки що говорити передчасно, але проміжні успіхи вже є. Тому що Росія змушена буде відправляти ті війська, які потенційно могли опинитися в тій самій Донецькій області і надалі здійснювати наступальні дії там на українські позиції", — сказав він.

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Олександр Мусієнко звертає увагу, що потрібно стежити за розвитком ситуації, оскільки операція в Курській області ще не завершена.

"Я б не виключав певних сюрпризів і тривалих дій цієї операції, можливо, не тільки на поточному напрямку, а й на інших. Це, своєю чергою, створить проблеми для російських військ і командування, оскільки вони не очікували такого розвитку подій і зіткнуться з додатковими викликами", — наголосив Мусієнко.

Варто також, на думку експерта, взяти до уваги той факт, що додаткові виклики потребуватимуть реакції, і для цього знадобляться резерви.

"Так чи інакше, резерви не означають, що їх одразу перекинуть із Покровського напрямку в бік міста Суджа чи кудись іще. Однак щонайменше ті сили, які потенційно могли б вирушити на Донбас, уже не вирушать туди, тому що в них будуть інші виклики та завдання", — резюмував Олександр Мусієнко.

Криза в Курській області - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що "українські війська" просунулися до 10 км углиб російської Курської області. Починаючи з 6 серпня, захоплено вже 45 кв. км території в Курській області. Проникнення на територію РФ відбулося через дві оборонні лінії та опорний пункт. Також зазначається, що українські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП "Суджа".

Також з'явилися й інші дивовижні подробиці про бої під Курськом. За даними росзмі, у місцевих жителів немає доступу до води, електрики, зник і зв'язок. Російське місто Суджа, де почалися жорсткі бої, опинилося на межі виживання, а владі РФ начхати на життя та евакуацію людей.

А поки у Курській області РФ тривають потужні бої, чи будуть переговори з РФ відповів нардеп Микола Княжицький.

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