УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Бої в Курській області змусять відвести війська РФ зі Сходу - експерт Мусієнко

8 серпня 2024, 12:03
162
Тривалі бої в Курській області можуть змусити Путіна здійснити "жест доброї волі" на Донбасі і перенаправити свої війська на інший напрям.

курск
Бої в Курській області можуть серйозно змінити фронт / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, google.com

На фоні жорстких боїв на Курщині, агресори будуть змушені здійснити передислокацію тих військ, які могли б використовуватися для наступальних дій на Східному фронті. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Думаю, що поки що говорити передчасно, але проміжні успіхи вже є. Тому що Росія змушена буде відправляти ті війська, які потенційно могли опинитися в тій самій Донецькій області і надалі здійснювати наступальні дії там на українські позиції", — сказав він.

відео дня

Олександр Мусієнко звертає увагу, що потрібно стежити за розвитком ситуації, оскільки операція в Курській області ще не завершена.

"Я б не виключав певних сюрпризів і тривалих дій цієї операції, можливо, не тільки на поточному напрямку, а й на інших. Це, своєю чергою, створить проблеми для російських військ і командування, оскільки вони не очікували такого розвитку подій і зіткнуться з додатковими викликами", — наголосив Мусієнко.

Варто також, на думку експерта, взяти до уваги той факт, що додаткові виклики потребуватимуть реакції, і для цього знадобляться резерви.

"Так чи інакше, резерви не означають, що їх одразу перекинуть із Покровського напрямку в бік міста Суджа чи кудись іще. Однак щонайменше ті сили, які потенційно могли б вирушити на Донбас, уже не вирушать туди, тому що в них будуть інші виклики та завдання", — резюмував Олександр Мусієнко.

Криза в Курській області - останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що "українські війська" просунулися до 10 км углиб російської Курської області. Починаючи з 6 серпня, захоплено вже 45 кв. км території в Курській області. Проникнення на територію РФ відбулося через дві оборонні лінії та опорний пункт. Також зазначається, що українські війська захопили понад 40 російських військовополонених на КПП "Суджа".

Також з'явилися й інші дивовижні подробиці про бої під Курськом. За даними росзмі, у місцевих жителів немає доступу до води, електрики, зник і зв'язок. Російське місто Суджа, де почалися жорсткі бої, опинилося на межі виживання, а владі РФ начхати на життя та евакуацію людей.

А поки у Курській області РФ тривають потужні бої, чи будуть переговори з РФ відповів нардеп Микола Княжицький.

Читайте також про інші новини на фронті:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Курськ Бої в Курській області Криза в Курській області
Реклама

Головне за день

Сильні зливи і похолодання накриють частину областей: в Україні різко зміниться погода

Сильні зливи і похолодання накриють частину областей: в Україні різко зміниться погода

13:26 Синоптик
Фінансовий апокаліпсис скасовується: економіст Новак – про наслідки обвалу світових фондових ринків

Фінансовий апокаліпсис скасовується: економіст Новак – про наслідки обвалу світових фондових ринків

13:00 Інтерв'ю
У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговори

12:07 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Може бути трагічний кінець : названо можливі терміни закінчення війни 9575

"Може бути трагічний кінець": названо можливі терміни закінчення війни

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко 9245

У Сумській області оголосили масштабну евакуацію: діятимуть швидко

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph 4059

У боях за Курську область Росія дуже боїться однієї речі - The Telegraph

Колишня столиця України: що відомо про історію міста Суджа 3134

Колишня столиця України: що відомо про історію міста Суджа

Останні новини

13:26

Сильні зливи і похолодання накриють частину областей: в Україні різко зміниться погода

13:24

Знижує шанс захворіти раком: 8 рекомендацій, чому варто їсти цукіні

13:15

Youtube "ліг": росіяни масово повідомляють про зупинку відеохостингу

13:00

Фінансовий апокаліпсис скасовується: економіст Новак – про наслідки обвалу світових фондових ринків

12:56

"Зараз" і "тепер" – чому це не одне і те ж саме: яка відмінність між цими словамиВідео

Кремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – ЗолотарьовКремль на куражі, у серпні-вересні на фронті буде дуже важко – Золотарьов
12:36

Навіть сліду не залишиться: як позбутися павуків у будинку

12:22

Наближається чорна смуга: 4 знаки зодіаку, яким не пощастить до кінця року

12:07

У Зеленського вперше прокоментували події на Курщині та згадали про переговориВідео

12:03

Бої в Курській області змусять відвести війська РФ зі Сходу - експерт Мусієнко

Реклама
11:54

"Вона ледве-ледве дихає практично і ледве говорить": путініст Сергій Сосєдов розповів про Аллу Пугачову

11:47

"Експерти, які кажуть, що найгірше позаду – брешуть": міністр енергетики зробив гучну заяву

11:27

На Марсі може з'явитися життя: вчені раптово заговорили про заселення планети

11:20

Шабунін має найбільший відсоток недовіри серед антикорупціонерів - опитування

11:18

Під грифом "таємно": у ЗСУ розповіли про операцію ГУР на Тендрівській косі

10:55

США не знали про операцію в Курській області заздалегідь - Білий дім

10:45

Китайський гороскоп на завтра 9 серпня: Тиграм - суперечки та відчуження, Козлам - зневіра

10:16

Путіна можуть заарештувати у Мексиці: Україна надіслала запит

10:15

"РФ зараз на куражі": Кремль намагається дотиснути Україну і має чіткий план – ЗолотарьовВідео

10:07

"Я не відповідаю на дзвінки з України": Венс потрапив у скандал через Буданова та Олещука

09:14

Крим може повернутися під контроль Києва: Золотарьов назвав умови

Реклама
09:00

Після виборів у США зміняться обсяги допомоги Україні, і вона не буде безоплатною – ЗолотарьовВідео

08:40

Окупанти захопили Сергіївку та просунулися біля 9 населених пунктів на Донбасі - Deep State

08:14

Відбили втрачені позиції: у ЗСУ є успіх на одному з напрямків Донеччини

08:11

Зірка серіалу "Школа" невиліковно хвора - діагноз

08:10

Мирна передача влади під питанням: Байден відповів, що буде, якщо Трамп програє вибори

08:10

Як незрозумілі події в Курській області заплутали росіянПогляд

07:10

Загублене слово знайдуть лише люди з "орлиним зором": на загадку дається всього 9 секунд

07:05

Бої в Курській області: "українські війська" просунулися до 10 км углиб - ISW

06:10

Трохи цікавої математики на "Курській хвилі"Погляд

05:46

Гороскоп на завтра 9 серпня: Левам - підстава на роботі, Скорпіонам - щаститиме повсюдно

05:07

Заборона ударів по РФ йде на користь ворогу: чим обертається рішення США для ЗСУ

04:30

"Ющенко дубль два": Золотарьов оцінив політичні перспективи ЗалужногоВідео

04:30

Перемир'я не допоможе: закінчити війну "раз і назавжди" неможливо - політологВідео

03:30

"Поки що в РФ великий запас міцності": політолог оцінив, скільки часу Росія ще може воюватиВідео

03:00

"Якщо немає ризику провокацій": Іван Дорн готовий виступити перед росіянами - росЗМІ

02:46

Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" приєднаються до ЗСУ

02:45

Немає зв'язку, води і світла: з'явилися дивовижні подробиці про бої під Курськом

02:29

Чи будуть переговори з РФ на тлі боїв у Курській області: нардеп дав жорстку відповідь

02:12

Чи є загроза захоплення великих міст: Золотарьов розкрив нові плани РФВідео

02:06

Одеса зникне: науковці показали, що буде з Україною після танення льодовиків

Реклама
01:43

Чим промити пральну машину від запаху та бруду: результат миттєвий

01:30

"Кажеш, я некрасивий?": який вигляд мав візажист Єгор Андрюшин до трансформацій

01:14

В України - третє "золото": перемогу виборов олімпієць Хижняк, подробиціФото

00:50

Королівський скандал: сина кронпринцеси Норвегії звинувачують в нападі на жінку

00:32

Найсмертоносніший пілот F-16 розповів, як Україні контролювати небо у війні

00:26

Путініст Пригожин заступився за Пугачову і Ротару

07 серпня, середа
23:55

Зеленський запропонував суворе покарання за участь у війні на боці РФ

23:47

Ціни "впали" на 40%: в Україні різко знижується вартість популярного літнього фрукта

23:16

Зіркова стрибунка Бех-Романчук уперше зізналася, чому не завела дітей

23:13

Кандидат у віцепрезиденти США зробив заяву про мир в Україні

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти