Армія РФ хоче оточити Покровськ: в ISW розкрили плани окупантів

Головне:

З кінця грудня російська окупаційна армія активізувала наступ на схід від Покровська Донецької області. Це може свідчити про те, що командування РФ, як і раніше, розглядає оточення Покровська як одну зі своїх ключових стратегічних цілей у цьому районі. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За повідомленнями російських воєнкорів, окупанти посилили наступальні операції з 29 грудня, але аналітики ISW почали відстежувати повідомлення про відновлення російської активності в цьому районі ще 27 числа.

ISW пише, що нещодавні російські наступи в районі Воздвиженки та Єлизаветівки, а також заяви про те, що російські сили просуваються далі на північ у напрямку до Водяного-Другого та Баранівки, вказує, що війська РФ можуть формувати виступ, який вони мають намір використовувати для оточення Покровська з північного сходу.

Раніше в ISW оцінювали, що військам РФ доведеться здійснити значні та швидкі просування в напрямку Новоекономічного (північний схід від Покровська) або в напрямку Мирнограда (схід від Покровська) та до нього, якщо росіяни мають намір у найближчі майбутньому оточити Покровськ як із північного сходу, так і з південного заходу.

Аналітики пишуть, що російське військове командування може оцінити, що просування через поля та невеликі поселення вздовж лінії Воздвиженка-Єлизаветівка-Мирне-Разине буде легшим шляхом просування, ніж спроба прорватися через більш міські та добре захищені поселення населених пунктів Новоекономічне і Мирноград, які ближче до Покровська.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що в Покровську на Донеччині не йдуть міські бої, але російські війська намагаються обійти місто.

Капітан Нацгвардії Віталій Литвин уточнив, що росіяни намагаються обійти Покровськ з напрямків Піщаного і Миколаївки, ворог поліпшив там своє тактичне положення. При цьому ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб не дозволити окупантам захопити місто.

Як повідомляв Главред, аналітики ISW повідомили, що російські загарбники, ймовірно, зміщують увагу з охоплення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.