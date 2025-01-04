РФ зміщує увагу із Покровська: в ISW розкрили загрозу для Дніпропетровської області

Російські окупанти використовують групи піхоти чисельністю від 2 до 20 солдатів - ситуація на фронті напружена.

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Яка ситуація на Покровському напрямку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Головні тези ISW:

РФ вдосконалює та збільшує радіус дії безпілотників на фронті

Окупанти змістили свої цілі на Дніпропетровську область

Яка ситуація на Покровському напрямку

Аналітики ISW повідомили, що російські загарбники, ймовірно, зміщують увагу з охоплення Покровська на наступ у бік адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Російські окупанти наступали в межах Торецька, біля Диліївки, Щербинівки та Ню-Йорка 2 і 3 січня. Також командир мінометної батареї ЗСУ, яка діяла на Торецькому напрямку, заявив, що війська РФ маскуються в цивільний одяг, щоб обійти українські передові позиції. Якщо це підтвердиться, це є воєнним злочином, зазначають в ISW.

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Офіцер української бригади, яка діє на Торецькому напрямку, повідомив, що російські окупанти використовують групи піхоти чисельністю від 2 до 20 солдатів і збільшують використання безпілотників з оптоволоконними кабелями, які стійкі до українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також офіцер ЗСУ заявив, що ворог вдосконалює та збільшує радіус дії безпілотників з волоконно-оптичним кабелем, і що наразі БПЛА мають радіус дії понад 10 кілометрів.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 січня, свідчать про те, що окупанти просунулися на північ від Новогродівки та вздовж траси Т-05-15 Покровськ - Новотроїцьке шосе на північний схід від Шевченка.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися до Звірового, на північний захід від Воздвиженки, на 1 км на північ від Вовкового та в напрямку Надеждинки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що військове командування РФ передислокує підрозділи зі сходу від Покровська в район відповідальності деяких сил на південь і південний захід від цього міста.

Машовець заявив, що війська РФ наступають на Котлине, щоб перерізати Т-04-06 (траса Покровськ - Межове).

Також Машовець заявив, що інші підрозділи РФ зосереджені на південь від Покровська, а частини полків противника наступають на рубежі Нововасилівка - Новоелизаветівка в напрямку Успенівки (на захід від Нововасилівки) і Надеждинки (на захід від Новоєлизаветівки).

"Заяви Машовця свідчать про те, що російське військове командування зосереджено на районах на південь і південний захід від Покровська, а не на схід від Покровська", - йдеться в публікації ISW.

РФ змінила тактику під Покровськом / карта: ISW

Експерти Інституту вивчення війни додають, що це узгоджується з їхньою оцінкою про те, що війська РФ, можливо, принаймні тимчасово зміщують свою увагу з охоплення Покровська зі сходу та заходу на здійснення наступів на захід у напрямку до адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей.

Повідомляється, що російські окупанти нещодавно просунулися поблизу Курахового.

Машовець заявив, що ЗСУ, ймовірно, нещодавно повністю відступили від Курахівської ТЕС на захід від Курахового, та що російські окупанти захопили Шевченко (на північний захід від Курахового).

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ попередили, що Покровськ може стати плацдармом РФ. Росіяни намагаються обійти Покровськ з напрямків Піщаного та Миколаївки, ворог покращив там своє тактичне становище. ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб не дозволити окупантам захопити місто.

Росіяни готуються обійти Покровськ, щоб захопити його. Віктор Трегубов повідомив щодо можливого напівоточення Покровська з півдня, що місто укріплене, тому росіяни не ризикують йти у "лобові" штурми. Ворог веде міські бої на інших напрямках фронту.

Російські окупанти штурмують важливі позиції ЗСУ та намагається прорватись на найважчих напрямках. У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Впродовж доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

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