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"Страшна історія": військовий розповів, що стримує РФ від штурму Покровська

Юрій Берендій
1 січня 2025, 19:59
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Росіяни намагаються обходити Покровськ, бойові дії нараз тривають за лічені кілометри від міста, зазначив Ієвлєв.
'Страшна історія': військовий розповів, що стримує РФ від штурму Покровська
Військовий розповів, що стримує РФ від штурму Покровська / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Коротко:

  • Війська РФ не припиняють штурмові дії на Донеччині
  • У Часовому Ярі та Торецьку тривають міські бої
  • Росіяни не розвиватимуть наступ на Покровськ поки не захоплять Курахове

На Донеччині ворог продовжує обстріли українських позицій мінометами й артилерією. Проте, за словами військовослужбовця ЗСУ Євгена Ієвлєва, російські сили не зможуть розвинути наступ у напрямку Покровська, доки не захоплять Курахове. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Київ24"

Ієвлєв зазначив, що ситуація на Курахівському, Покровському, Торецькому та Часовоярському напрямках є однаково напруженою, і важко виділити якийсь із них як більш активний чи інтенсивний.

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"Часів Яр і Торецьк - там міські бої, це дуже страшна історія, бо це просто м’ясорубка. Тобто сказати, що там інтенсивність менша, ніж на Курахівському напрямку не можна", - вказує він.

Військовий підкреслив, що на всіх чотирьох напрямках ворог активно нарощує наступальні дії. Обстріли з мінометів і артилерії тривають безперервно, навіть у новорічну ніч і сьогодні, 1 січня.

Він повідомив, що противник намагається обійти Покровськ і наразі веде бої на відстані 1,5–2 км від міста.

"Допоки ворог не окупує Курахове, вони не будуть розвивати атаки на Покровськ. Тобто Курахове слугує стримуючим фактором для Покровська. Атаки на позиції наших захисників навколо Покровська є постійними, але це міномети, важка техніка, арта. Деінде вони прориваються, але це не можна назвати штурмом по захопленню міста. Поки вони намагаються місто оточувати і виходити на трасу Покровськ-Павлоград", - каже Ієвлєв.

Втім, за його словами, до траси, яку прагнуть захопити росіяни, їм ще далеко, і це не є питанням найближчого часу.

'Страшна історія': військовий розповів, що стримує РФ від штурму Покровська
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують штурмові дії в районі Вовчанська на Харківщині, проте підрозділи Сил оборони України успішно стримують їхні просування, розповів начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади "Гарт" Олександр Даниленко.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських військових, які діють на Курському напрямку. Він зазначив, що героїчні зусилля наших воїнів змушують противника утримувати значне угруповання сил у цьому районі та перекидати резерви з інших напрямків.

На Донеччині, в районі Часового Яру, російські війська застосовують тактику штурмів малими групами. Через нестачу сучасної техніки окупанти використовують застарілі радянські танки, повідомив головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Сиротюк.

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Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації.

До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб.

Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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