Поки в Покровську 'затишшя перед бурею': який капкан приготували ЗСУ ворогу

70 тисяч окупантів просуваються в напрямку Покровська, намагаючись захопити місто.

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Як ЗСУ захищатимуть Покровськ від російської армії / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

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Що зараз відбувається на Покровському напрямку

Як захищатимуть Покровськ від російської армії

Зараз у місті Покровськ Донецької області спостерігається відносне затишшя, яке може передувати новій атаці російських військ. Українські сили планують посилити оборону міста за допомогою нової механізованої бригади, оснащеної танками Leopard 2.

За даними Forbes, Покровськ є важливим транспортним вузлом на сході України. До повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в ньому проживало близько 60 тисяч мешканців, але зараз там залишилися переважно військові.

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"У місті панує неприємна тиша. Затишшя перед бурею", - каже боєць-доброволець Денис Христов.

На місто наступає 90-та гвардійська танкова дивізія РФ – одна з найпотужніших частин російської армії, до складу якої входять десятки бригад і полків із чисельністю до 70 тисяч осіб. Ці сили просуваються в напрямку Покровська, намагаючись захопити місто.

"Українські війська, ймовірно, спробують протистояти цьому, перекинувши кілька бригад і батальйонів. Після цього можливого маневру може статися ще один важливий етап - короткий російський наступ на північ від Покровська, спрямований на часткове оточення міста, перед тим як розпочнуться основні бої за транспортний вузол", - пишуть журналісти.

Українська сторона планує використати у захисті 155-ту механізовану бригаду, яка вже почала розгортання в районі Покровська. В її арсеналі – німецькі танки, французькі гаубиці та близько 2 тисяч підготовлених солдатів.

"Питання, чи вистачить цих сил для утримання міста, є одним із ключових у цій фазі війни, яка вже забрала життя та скалічила понад мільйон людей, більшість із яких — росіяни", - пише видання.

Покровськ / Инфографика: Главред

Водночас, за даними Генштабу, станом на 08:00 28.12.2024, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора поблизу:

Миролюбівки,

Променя,

Воздвиженки,

Лисівки,

Даченського,

Нового Труда,

Шевченка,

Новоєлизаветівки,

Нововасилівки Вовкового.

Ситуація в Покровську - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни вже вийшли на трасу від Покровська до Дніпра. Наразі ворог намагається обійти по колу Дружківку, Краматорськ та Словʼянськ.

Також і в ЗСУ розповіли, як змінилася ситуація в місті. Війська Росії прикладають максимальних зусиль, щоб прорватися до Покровську через лівий та правий фланги.

Водночас аналітики ISW звернули увагу, що Путін вирішив відкласти захоплення Покровська. Тепер ворог зосередився на просуванні через відкриті поля та невеликі населені пункти.

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