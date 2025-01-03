Покровськ може стати плацдармом РФ: в ЗСУ назвали наступну ціль ворога

Місто Покровськ є стратегічно важливим для Росії як плацдарм для подальшого просування, розповів Віталій Литвин.

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Яке місто опиниться під загрозою після Покровська / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези Литвина:

Покровськ є стратегічно важливим для РФ для просування в напрямку Костянтинівки

Росіяни намагаються обійти місто з напрямків Піщаного та Миколаївки

Ворог щодня втрачає від 300 до 400 солдатів на Покровському напрямку

Росіяни намагаються обійти Покровськ з напрямків Піщаного та Миколаївки, ворог покращив там своє тактичне становище. ЗСУ докладають усіх зусиль, щоб не дозволити окупантам захопити місто. Про це в ефірі телемарафону розповів капітан Нацгвардії Віталій Литвин.

"Ворог розуміє, що як ув’яжеться в бої в забудові міст Покровськ та Мирноград, то буде знищено велику кількість його особового складу. Кожної доби на Покровському напрямку вже знищується від 300 до 400 загарбників. Ворог постійно поповнює ці штурмові підрозділи в таборах підготовки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - зазначив військовий.

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Литвин зауважив, що росіяни мають значні ресурси як у живій силі, так і в техніці. За його словами, українські захисники знищують багато ворожої техніки.

"Наприклад, тільки одна з бригад Нацгвардії за місяць може знищити до 30 мінометних систем з їх розрахунками. Дивина в тому, що ворог на наступний день на тому самому місці може розгорнутий новий разрахунок з мінометом", - розповів він.

Також Литвин наголосив, що Покровськ є стратегічно важливим для окупантів. РФ хоче захопити місто, щоб використовувати його як плацдарм для подальшого просування в напрямку Костянтинівки.

"На цьому напрямку вони просуваються з боку Торецька і Часового Яру. Покровськ і Мирноград це великі міста, де потім можна буде приховувати техніку, особий склад, розгортати пункти управління", - додав капітан Нацгвардії.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Бої під Покровськом - останні новини

Як повідомляв Главред, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що у Покровську Донецької області не йдуть міські бої, але російські війська намагаються обійти місто через сусідні населені пункти. Ворог активно використовує БПЛА та іншу техніку в цьому районі.

Також окупаційна армія просунулася в Кураховому та п'яти інших населених пунктах Донецької області. У селі Нововасилівка тривають запеклі бої, де російські сили мають перевагу в живій силі та проводять штурмові дії з піхотою та технікою.

Крім цього, на Донеччині російські війська не зможуть розвинути наступ на Покровськ, поки не захоплять Курахове, зазначив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв. За його словами, росіяни намагаються оточити Покровськ і захопити трасу Покровськ-Павлоград, хоча до цього ще далеко.

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Хто такий Віталій Литвин? Віталій Сергійович Литвин (нар. м. Вінниця) — український військовослужбовець, капітан Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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