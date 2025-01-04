РФ хоче непросто оточити Покровськ: стала відома головна ціль Путіна на місто

Щоб утримати в оточенні Покровськ окупантам знадобиться додатковий серйозний ресурс військ.

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Під Покровськом важка ситуація / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, 22 окрема механізована бригада

Головні тези Тимочка:

Росіяни готуються до захоплення Покровська

Головним завданням РФ є непросто оточити місто

Щоб захопити Покровськ РФ намагатиметься спочатку окупувати Курахове

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що росіяни не перестають штурмувати українські позиції на Донецькому напрямку. Ворог, ймовірно, має на меті просунутись до Покровська, щоб захопити це місто.

Також відомо, що росіяни біля Покровського напрямку зосередили понад 70 тисяч військових. За його словами, головним завданням є непросто оточити місто, а перерізати логістику, яка може підсилювати українські угруповання там.

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Іван Тимочко для 24 каналу підкреслив, що Покровськ має не лише військове, але й політичне значення для Володимира Путіна. Для того, щоб втілити задум щодо оточення міста у росіян може піти багато часу, бо взяти його в блокаду дуже нелегко.

"Для того, щоб утримати в оточенні Покровськ окупантам знадобиться додатковий серйозний ресурс військ. Його їм доведеться або знімати з інших напрямків, або перекидати в сторону міста", - зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Росіяни, на його думку, ймовірно, щоб захопити Покровськ намагатимуться спочатку окупувати Курахове, аби зробити там плацдарм для перекидання військ на Покровський напрямок.

"Задум ворога зрозумілий, але, щоб взяти в кільце таке велике місто, окупантам треба наступати по флангах широким фронтом. Я думаю, що росіяни намагатимуться просуватись до центральних логістичних шляхів", - припустив Іван Тимочко.

Яка ситуація на Покровському напрямку / скріншот: deepstatemap

Він також додав, що окупанти атакують Покровськ різними видами озброєння, проте боїв за місто ще немає.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ заявили про те, що Покровськ може стати плацдармом РФ. Віталій Литвин повідомив, що росіяни мають значні ресурси як у живій силі, так і в техніці. За його словами, українські захисники знищують багато ворожої техніки.

Полковник ЗСУ назвав ціль РФ на 2025 рік та попередив про загрозу для п'яти регіонів. Полковник запасу Роман Світан повідомив, що з погляду конституції РФ, керівництво країни-агресора прагнутиме "відновити державну цілісність", намагаючись повністю захопити ці території й витіснити українські війська.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Перед Новим Роком воїни ЗСУ відбили один із дуже жорстоких російських штурмів. Також за його словами, наразі найважча ситуація на фронті - на Покровському та Курахівському напрямках.

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