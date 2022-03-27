Плани Путіна зазнали краху: відтепер він спробує розділити Україну за корейським сценарієм - ГУР

Путін намагатиметься створити в Україні Південну та Північну Кореї - розвідка / Головне управління розвідки Міноборони України

Росії не вдалося просунутися під Києвом і повалити президента Володимира Зеленського. Тому вона змінила тактику, відтепер головні напрямки для Москви - південь і схід України. Глава Кремля Володимир Путін спробує розділити країну за сценарієм Південної та Північної Кореї, оскільки всю територію йому захопити не вдається. Як і раніше працює план сухопутного коридору до окупованого Криму, проте сили оборони продовжують захищати Маріуполь. Планам окупантів серйозно заважають мітинги українців в окупації, контратаки ЗСУ та звільнення територій. А незабаром розпочнеться ще й всеукраїнське партизанське сафарі. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, він розповів про те, що після провалів щодо Києва і зміщення центральної влади, Путін змінює оперативні напрямки на південь і схід. Він спробує нав'язати Україні так званий розділ на дві держави за аналогією з Північною та Південною Кореєю. Захопити українську державу повністю Москві виявилося не під силу.

"Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", - пояснив Буданов.

Також він упевнений, що фашистський режиму у Росії, як і раніше, розглядає питання сухопутного коридору до Криму. Але Маріуполь, на захисті якого сили оборони України, залишається незламним. Українські захисники скували значну кількість ворожих сил.

На думку глави ГУР, російська влада намагатиметься створити на базі окупованих територій псевдодержаву. Однак опір українців у вигляді мітингів на захоплених районах, контратак армії України і звільнення територій серйозно б'є по планах Москви. А незабаром почнеться всеукраїнське партизанське сафарі.

"Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити "паралельні" органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити", - підкреслив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше в розвідці Великобританії заявили, що Росія може будувати плани щодо оточення Збройних сил на Донбасі. Для цього окупанти мають намір наступати із захоплених районів Харківської області та півдня Маріуполя.