Перемога буде швидкою: Зеленський пояснив, чого не вистачає ЗСУ

Володимир Зеленський / Офіс президента

Україна переможе набагато швидше, "ніж багато хто думає", якщо отримає необхідне озброєння для атаки російських окупантів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Війна Росії проти нашого народу може завершитися перемогою свободи значно швидше, ніж багато хто в світі думає, якщо Україна просто отримає ту зброю, перелік якої ми надали" - підкреслив він в ході відеозвернення.

Глава держави звернув увагу на те, що політики, які гальмують введення більш жорстких санкцій проти РФ, змінять свою думку після чергових звірств окупантів.

"Вважаю неправильною ту м'якість, з якою деякі на Заході досі ставляться до Росії... ми зробимо все, щоб нарешті в Європі зрозуміли: в будь-якому випадку доведеться вводити проти РФ дійсно принципові і сильні санкції, а не якесь часткове обмеження. Ми знаємо всіх, хто затягує ці рішення", - заявив Зеленський.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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