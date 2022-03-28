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У Кремля плани на 30 і 60 діб по війні в Україні - українська розвідка

28 березня 2022, 19:58

За його словами, всього через два дні після вторгнення Росія зрозуміла, що бліцкриг вже провалений.

ВСУ
У Кремля плани на 30 і 60 діб по війні в Україні-українська розвідка/Сухопутні війська України / Telegram

Керівництво країни-агресора розробило план дій Росії на 30 і 60 діб з моменту вторгнення в Україну. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки українського Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Coffee or Die.

За його словами, всього через два дні після вторгнення Росія зрозуміла, що бліцкриг вже провалений.

"Тому вони склали план під назвою "Д-30" і "Д-60", — сказав Буданов. І уточнив, що такі числа означають кількість днів, які були виділені на етап війни.

Буданов особливо зазначив, що Україна протрималася найнебезпечніший, перший період, а окупанти зазнали невдачі.

"Оскільки ми розуміємо, що Росія робить, ми віримо, що "Д-60" теж буде невдалим", — сказав він.

Також Буданов підкреслив, що Україна готова ще дуже довго і довго протистояти російських окупантам.

"Ми стоїмо і можемо стояти довго. Ми до цього готові. Ми звільнимо всі тимчасово окуповані території України", - підсумував він.

читайте такожПлани впали: Росія розраховувала захопити Україну за три дні

Нагадаємо, раніше окупаційні війська Росії як і раніше будують плани по захопленню Києва. Ворожі підрозділи спробують створити для себе коридор навколо столиці і заблокувати транспортні шляхи.

Їх атаки відображатимуть підрозділи Збройних сил України. Про це заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

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ЗСУ російське вторгнення ГУР новини України
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