В України є свої агенти в Кремлі - глава ГУР

Кремль / УНІАН

В України є свої агентів в керівництві Росії, в тому числі і в Кремлі. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Кирило Буданов і додав, що завдяки їм є можливість відстежувати всі інновації в озброєнні РФ.

За його словами в інтерв'ю журналу Coffee or Die агентурна розвідка "була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України".

Завдяки цьому, за словами Буданова, українські розвідники отримують "глибоке розуміння" військових планів РФ.

"Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці", - сказав начальник ГУР.

Також він зазначив, що крім інформації про військових РФ, Україна змогла "відмінно побачити оборот російських грошей".

"Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії, і відстежуємо всі інновації озброєння", – запевнив Буданов.

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