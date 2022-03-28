В України є свої агенти в Кремлі - глава ГУР

Крім інформації про військових РФ, Україна змогла "відмінно побачити оборот російських грошей".
В України є свої агентів в керівництві Росії, в тому числі і в Кремлі. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Кирило Буданов і додав, що завдяки їм є можливість відстежувати всі інновації в озброєнні РФ.
За його словами в інтерв'ю журналу Coffee or Die агентурна розвідка "була посилена швидко зростаючими можливостями кіберрозвідки України".
Завдяки цьому, за словами Буданова, українські розвідники отримують "глибоке розуміння" військових планів РФ.
"Ми досягли значного прогресу в кіберрозвідці", - сказав начальник ГУР.
Також він зазначив, що крім інформації про військових РФ, Україна змогла "відмінно побачити оборот російських грошей".
"Ми також знаємо, що відбувається в паливній сфері Росії, і відстежуємо всі інновації озброєння", – запевнив Буданов.
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