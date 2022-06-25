Арестович оцінив шанси РФ захопити всю Донецьку та Луганську області

Арестович оцінив шанси РФ захопити всю Донецьку область / Фото УНІАН

Російські окупанти теоретично можуть вийти на кордони Луганської області, але сил для взяття Донеччини у російської армії немає. Таку думку озвучив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

"Луганська - це я ще розумію, але щоб взяти Донецьку область, потрібно взяти чотири таких великих міста, як Лисичанськ і Сєвєродонецьк. А де ж взяти угруповання?.. Для цього потрібне угруповання вдвічі більше, ніж те, яке штурмувало Лисичанськ і Сєвєродонецьк, і все його там і залишити... У них немає таких можливостей", – сказав він.

Арестович зазначив, що теоретично припускає, що окупанти можуть вийти на межі Луганської області, але далі вони не просунуться.

"Але далі що? Все, приїхали... Дурнів, охочих цим займатися, все менше і менше. Вони не витримують норми комплектування своїх частин", - резюмував він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 24 червня повідомили, що українські захисники зупинили наступ ворожої піхоти на Бахмутському напрямку: окупанти намагалися рухатися в напрямку Володимирівка - Покровське, однак після вогневого ураження з боку військ ЗСУ відійшли.

Як повідомляв Главред, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня залишили частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

Пізніше голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко розповів, що в місті ще залишається багато підрозділів ЗСУ, відведення українських захисників із Сєвєродонецька триватиме кілька днів.

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