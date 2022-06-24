"ЗСУ ще в місті": у Сєвєродонецьку розкрили деталі відведення українських захисників

Стали відомі деталі відведення ЗСУ з Сєвєродонецька / Фото t.me/luhanskaVTSA

Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко розповів про ситуацію з відведенням підрозділів Збройних сил України на нові позиції.

У місті ще залишаються багато підрозділів ЗСУ, відведення українських захисників з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, розповів він у коментарі CNN.

За словами голови Сєвєродонецької РВА, відведення сил ЗСУ почалося вчора.

"На даний момент українські військові все ще залишаються в Сєвєродонецьку. Зараз їх відводять з міста. Це почалося вчора, і займе кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів", - сказав він.

Він також розповів про ситуацію з мирними жителями, які залишаються в місті. За його словами, на території заводу "Азот" зараз ховаються 568 мирних жителів.

"Вони зможуть вийти, як тільки припиниться обстріл, але вже на окуповану територію", - додав Власенко.

читайте такожЗагроза оточення ЗСУ: у Міноборони розповіли про наступ РФ під Лисичанськом

Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.

"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Читайте ще: