"ЗСУ ще в місті": у Сєвєродонецьку розкрили деталі відведення українських захисників

На даний момент українські військові все ще залишаються в Сєвєродонецьку, каже Роман Власенко.
Голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко розповів про ситуацію з відведенням підрозділів Збройних сил України на нові позиції.
У місті ще залишаються багато підрозділів ЗСУ, відведення українських захисників з Сєвєродонецька триватиме кілька днів, розповів він у коментарі CNN.
За словами голови Сєвєродонецької РВА, відведення сил ЗСУ почалося вчора.
"На даний момент українські військові все ще залишаються в Сєвєродонецьку. Зараз їх відводять з міста. Це почалося вчора, і займе кілька днів, оскільки там знаходиться безліч підрозділів", - сказав він.
Він також розповів про ситуацію з мирними жителями, які залишаються в місті. За його словами, на території заводу "Азот" зараз ховаються 568 мирних жителів.
"Вони зможуть вийти, як тільки припиниться обстріл, але вже на окуповану територію", - додав Власенко.
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Нагадаємо, раніше військовий кореспондент Юрій Бутусов повідомив у Facebook про те, що українські військові вночі 24 червня покинули частину промзони і вийшли з Сєвєродонецька.
"Ми вийшли з Сєвєродонецька. Сьогодні вночі українські підрозділи організовано покинули частину Сєвєродонецької промзони. На тій ділянці фронту, де я перебував, відхід пройшов під обстрілом, але без втрат. Йти гірко, але це рішення давно вже назріло", - пояснив він.
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