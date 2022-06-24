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Росії нема кого кидати на "звільнення" Донецької області - Арестович

24 червня 2022, 23:54

Під Ізюмом українські військові влучили в польовий пункт управління однієї з російських дивізій, якого наразі не існує.

Арестович
У росіян немає сил для захоплення Донецької області / Колаж Фото УНІАН

Під Ізюмом на Харківщині війська країни-агресора зазнали великих втрат, тому у них недостатньо особового складу для захоплення Донецької області, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live"

Він зазначив, що під Ізюмом українські військові потрапили в польовий пункт управління однієї з російських дивізій, якого тепер не існує.

Арестович додав, що російські війська несуть численні втрати на цьому напрямку.

"Там важко наступати російським військам, втрати, втрати, втрати. Дуже сильно там болісно. Фізично нікого кидати на" звільнення" Донецької області", - сказав він.

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Війна Росії проти України на Донбасі

У розвідці Британії 22 червня заявили, що на Донбасі тривають запеклі бої. Окупаційна армія РФ намагається охопити район Сєвєродонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні. Як вважають британські фахівці, росіяни збираються кинути в бій велику кількість додаткових резервів.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що війська Росії намагаються просунутися в напрямку Бахмута Донецької області та встановити контроль над Сєвєродонецьком в Луганській області.

В Американському інституті вивчення війни припускають, що війська РФ найближчими днями можуть захопити Лисичанськ. Як вважають аналітики, ЗСУ на сході країни скоротили повітряні операції через роботу ППО окупантів. Втім, повітряні сили української армії успішно б'ють по позиціях окупантів на Херсонщині.

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