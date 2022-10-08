Олексій Арестович відверто висловився щодо "бабаху" на Кримському мосту

Арестовчі висловився про вибух / kds8404 / Flickr.com і УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував сьогоднішні вибухи на Кримському мосту в ефірі традиційного ефіру у Марка Фейгіна.

"Антонівський міст показує себе в цьому сенсі більш міцною і солідною конструкцією ніж Кримський міст, слабший він явно. В Антоновський прилетіло штук 120-140 хімарсів й досі там легкові машини обережно прокрадаються. А тут один бабах..."

"Найцікавіше - практично немає звинувачень української сторони. Тільки чергові заяви. Серйозних претензій МЗС немає й близько. Я так розумію, що найближчим часом вони розбиратимуться, хто підірвав зі своїх", - зазначив Арестович.

"І версія буде приблизно така - вони скажуть, що грає 1905 рік, програш у війні і частина царської "охоронки" вирішує налякати народ", - додав радник Офісу президента.

Він також припустив, що частина російської еліти, яка має відношення до силових структур і дозволяє підривати мости, зрозуміла, що війну програно.

На думку Арестовича, правляча верхівка вирішила, що російський лідер Володимир Путін втратив здатність схвалювати рішення і немає виходу з ситуації. Тому основні зусилля вона намагатиметься зосередити на боротьбі за владу та власність самої Росії після смерті Путіна.

"У мене відчуття, що цей підрив буде вододілом із зовнішньої орієнтованості Росії в цій війні на внутрішню. У мене відчуття, що вежі почали валитися всередину, і тверезих і сильних людей набагато більше почав хвилювати внутрішньоросійський порядок денний", - наголосив він.

Пожежа і руйнування Кримського моста

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Пізніше стало відомо, що Кримський міст, на якому вирує потужна пожежа, загорівся в результаті потужного вибуху. На опублікованих кадрах видно, що горить залізничний потяг, який проїжджав по Кримському мосту.

Рух по Кримському мосту перекрито після масштабної пожежі. Готується запуск поромної переправи через протоку, повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму. Цього символу тепер немає. А в Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

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