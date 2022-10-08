Арестович заявив, що диктатор Путін уже "мертвий"/ Facebook, скрін

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російський диктатор Володимир Путін уже фактично мертвий.

За його словами, на небі уже все вирішено. А тут, на Землі, залишилося лише технічно втілити небесні плани у життя. Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Його (Путіна – ред.) уже все погубило, він мертвий уже. Він фізично мертвий. На небі все уже вирішено. Тут питання технічного втілення", – зазначає радник голови ОП.

Він провів паралелі зі священним давньоіндійським епосом "Магабгарата", де в одній зі сцен згадувалося, що противник уже мертвий ще до того, як його вб’ють, адже на небі його доля уже вирішена.

"От в "Магабгараті" є сцена, коли царевич Аджуна кидає лук на землю перед битвою пандавів і кауравів і каже: "Я не можу стріляти, це мої брати і дядьки, у яких я виріс". Крішна, втілившись у його візницю, пояснює йому: "Слухай. Противник уже давно помер там, на небі, там все вирішено. Твоє завдання максимально точно зробити це у фізичному плані. Ось це точно про Путіна зараз. Там уже все вирішено. Просто буде якийсь ряд подій, які закінчать це на фізичному плані. Його немає, все", – зазначив Арестович.

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Нагадаємо, у Кремлі пояснили зміни в поведінці Путіна. Його поведінка значно змінилася у минулі роки. Він віддалився від російського уряду і почав приймати різні важливі рішення самостійно, радячись лише зі своїм близьким оточенням – ймовірно, керівництвом спецслужб і силових структур.

Раніше політичний аналітик Олександр Кочетков зазначав, що успішний контрнаступ України викликає серйозне внутрішнє напруження в Росії, тому вже до Нового року в Росії можуть початися бунти. Після відходу Володимира Путіна, нова влада деякий час буде продовжувати його лінію, вважає експерт.

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