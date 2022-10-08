Арестович заявив, що диктатор Путін уже 'мертвий'

За його словами, залишилося лише закінчити це на технічному рівні.
Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що російський диктатор Володимир Путін уже фактично мертвий.
За його словами, на небі уже все вирішено. А тут, на Землі, залишилося лише технічно втілити небесні плани у життя. Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"Його (Путіна – ред.) уже все погубило, він мертвий уже. Він фізично мертвий. На небі все уже вирішено. Тут питання технічного втілення", – зазначає радник голови ОП.
Він провів паралелі зі священним давньоіндійським епосом "Магабгарата", де в одній зі сцен згадувалося, що противник уже мертвий ще до того, як його вб’ють, адже на небі його доля уже вирішена.
"От в "Магабгараті" є сцена, коли царевич Аджуна кидає лук на землю перед битвою пандавів і кауравів і каже: "Я не можу стріляти, це мої брати і дядьки, у яких я виріс". Крішна, втілившись у його візницю, пояснює йому: "Слухай. Противник уже давно помер там, на небі, там все вирішено. Твоє завдання максимально точно зробити це у фізичному плані. Ось це точно про Путіна зараз. Там уже все вирішено. Просто буде якийсь ряд подій, які закінчать це на фізичному плані. Його немає, все", – зазначив Арестович.
Нагадаємо, у Кремлі пояснили зміни в поведінці Путіна. Його поведінка значно змінилася у минулі роки. Він віддалився від російського уряду і почав приймати різні важливі рішення самостійно, радячись лише зі своїм близьким оточенням – ймовірно, керівництвом спецслужб і силових структур.
Раніше політичний аналітик Олександр Кочетков зазначав, що успішний контрнаступ України викликає серйозне внутрішнє напруження в Росії, тому вже до Нового року в Росії можуть початися бунти. Після відходу Володимира Путіна, нова влада деякий час буде продовжувати його лінію, вважає експерт.
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