"Їм кінець": Арестович розповів про провал оборони елітних російських військ на Херсонщині

Арестович/ Reuters, УНІАН

В Херсонської області українські військові "зрізали верхівку" всього Правобережного угруповання російських військ.

"Вони повністю відкотилися від Інгульця, побудували другу лінію оборони, але це теж ненадовго", – повідомив радник офісу президента Олексій Арестович у програмі Марка Фейгіна.

За його словами, завтра-післязавтра повинні бути "Хороші новини" з Херсонської області, тому що там у російської армії "обвал".

"У мене є дані по їх угрупованню. У них майже 2500 убитих за місяць. Десь з 25 тисяч, які там були, кожен десятий убитий плюс поранені. Решта-недоевшие і деморалізовані. Це останні елітні російські частини. Штурмова піхота. Вони зараз там будуть доїдати останню калошу. І все це дуже сумно для них закінчиться (...) їм кінець", - зазначив він.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Армія України проводить контрнаступальну операцію в Херсонській області. Президент Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив звільнення 2 сіл-Архангельського і Миролюбівки. Гарант подякував українським військовим за успішно виконану роботу.

В оперативному командуванні Південь 4 жовтня заявили, що завдяки грамотній і ретельно спланованій військовій операції армії України вдалося звільнити ряд населених пунктів. Зокрема, під контроль Києва повернули Давидів Брід, Хрещенівку, Любимівку, золоту Балку, Біляївку, Українку, малу Олександрівку та велику Олександрівку.

В Інституті вивчення війни зазначили, що ЗСУ досягли серйозних успіхів у Херсонській області. Бійці знищують малоукомплектовані російські війська на півночі регіону. Окупанти змушені відступати зі своїх позицій.

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