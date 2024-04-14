Адвокат пояснила, чи будуть в Україні розсилати вже у квітні електронні повістки

Юристка Марія Левченко пояснила, що в законопроєкті №10062 описуються моменти, які діятимуть щодо формування реєстру призовників.

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Як каже юристка, у законопроєкті №10062 максимально розширено перелік даних, які вноситимуться до електронного кабінету військовозобов'язаного / Колаж: головред, фото: УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Відомий український адвокат Марія Левченко пояснила, що законопроєкт №10062 про електронний кабінет військовозобов'язаного, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, не містить жодних умов щодо надсилання військовозобов'язаному повістки через електронний кабінет. Про це йдеться в Telegram-каналі адвокатського бюро "Дама в законі".

"І з підписанням цього законопроєкту не починається процес розсилання електронних повісток, як зазначають у деяких джерелах", - каже Левченко.

Юристка пояснила, що в законопроєкті №10062 описуються моменти, які діятимуть щодо формування реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Зокрема, там максимально розширено перелік даних, які будуть вноситися.

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Левченко також відповіла, чи вноситимуть дані про жінок до цього реєстру.

"Усі громадяни, які потрапляють до цього реєстру, віком від 18 до 60 років, і які не є військовозобов'язаними, призовниками або резервістами, то їхні дані будуть видалятися. Тому що в нас закон діє ще з 2017 року. І в третій статті цього закону прописано процедуру видалення всіх даних людей, які не мають відношення до військовозобов'язаних або резервістів", - підсумувала адвокат.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони та безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР ухвалила в другому читанні законопроєкт №10449 про мобілізацію.

Також з урядового законопроєкту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію та ротацію військових. Натомість уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон із відповідними положеннями для подання до парламенту.

Окрім цього, Кабінет міністрів ухвалив постанову про виплату одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника та тимчасово окупованій території. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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