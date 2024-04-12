70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює виплату одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника та тимчасово окупованій території. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання при веденні бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (зокрема на території між позиціями військ противника і своїх військ в районах ведення військових (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією)", - ідеться в постанові Кабміну.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Виплати сім'ям загиблих бійців ЗСУ - останні новини
2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський також підписав законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.
Військові зможуть проходити лікування за кордоном терміном до 12 місяців і не проходити особисто кожні 4 місяці ВЛК.
У разі загибелі військовослужбовця його сім'я повинна буде отримати в розмірі 15 мільйонів гривень.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- "Усі мають стати в стрій": нардеп розкрив деталі закону про мобілізацію
- Нововведення в мобілізації: кому не збираються давати відстрочку - коментар Ради
- У Раді визначилися щодо відстрочки від мобілізації: хто її отримає
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред