УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

Дмитро Відоменко
12 квітня 2024, 12:56оновлено 12 квітня, 14:17
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим на передовій.
Шмигаль, шеврон ЗСУ
Прем'єр Шмигаль розповів про новий вид доплати бійцям ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює виплату одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника та тимчасово окупованій території. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

"Військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання при веденні бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (зокрема на території між позиціями військ противника і своїх військ в районах ведення військових (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією)", - ідеться в постанові Кабміну.

відео дня

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Виплати сім'ям загиблих бійців ЗСУ - останні новини

2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський також підписав законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Військові зможуть проходити лікування за кордоном терміном до 12 місяців і не проходити особисто кожні 4 місяці ВЛК.

У разі загибелі військовослужбовця його сім'я повинна буде отримати в розмірі 15 мільйонів гривень.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Денис Шмигаль війна Росії та України
Реклама

Головне за день

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

12:56 Україна
Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

12:42 Україна
Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

11:18 Україна
Всі головні новини

Популярне

Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода 6994

Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода

Зовсім здав: Ігор Ніколаєв налякав своїм виглядом після операції 2709

Зовсім здав: Ігор Ніколаєв налякав своїм виглядом після операції

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті 1661

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

Річард Гір з'явився на публіці: як сильно змінився 74-річний актор 1247

Річард Гір з'явився на публіці: як сильно змінився 74-річний актор

Останні новини

14:01

Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося

13:35

Деякі є вдома майже у кожного: королівський садівник назвав найкорисніші рослини

13:14

Сумний Вільям повів старшого сина на матч

12:56

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

12:42

Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:38

Чим очистити каструлю всередині від накипу: спосіб, який допоможе господинямВідео

12:21

Переходити межу категорично не рекомендують: скільки сиру можна їсти в деньВідео

12:07

"Довіра до США під питанням": Сікорський дорікнув Штатам за затримку допомоги УкраїніВідео

11:59

Церковне свято 13 квітня: що не можна робити у поминальну суботу Великого посту

Реклама
11:18

Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

11:17

Платити за світло за потрійним тарифом: кого з українців змусять

11:14

"Солдатів вишкрібають звідусіль": РФ відправляє на війну в Україну Тихоокеанський флот

11:11

Причина досить бридка: звідки насправді на пляжі з'являється білий пісокВідео

10:44

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

10:38

Моніка Беллуччі вийшла у світ із бойфрендом-легендарним режисером

10:23

Що буде з організмом, якщо їсти насіння соняшнику зі шкіркою: відповідь вченихВідео

10:18

Розкішна Джолі вивела свою 15-річну доньку від Бреда Пітта у світ

10:05

Потужність перевищує 9 кілотонн: РФ запустила по Україні 1000 ракет, 2800 дронів, 7000 бомб

09:58

РФ намагається "пробити" оборону ЗСУ та захопити нові території: ситуація на фронті

09:53

ООН видає гроші українцям: де і хто має право на допомогу

Реклама
09:29

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

09:21

Гороскоп на завтра 13 квітня: Тельцям - карма в дії, Козерогам - важливе рішення

09:15

XXL можливості з холодильниками Haier новости компании

08:56

Потрібно додати лише одну річ: як назавжди захистити сад від слимаківВідео

08:53

Чи можна відновити Трипільську ТЕС: відповідь Центренерго

08:53

"Новизна" ракетних атак РФ: полковник попередив українців про зміну тактики

08:20

США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16

08:10

Українцям слід готуватися до масових віялових відключень світлаПогляд

07:28

Вночі РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру: спалахнула пожежа

07:25

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосібВідео

06:44

Чим відмити каструлю від нагару всередині: простий, але дуже ефективний спосібВідео

06:40

РФ використовує тактику як в Авдіївці ще в одному українському місті - ISW

06:10

Ситуація з європейською підтримкою України ризикує суттєво погіршитисяПогляд

05:34

Не все так просто: з чого насправді роблять кукурудзяні палички

05:00

Потужна молитва за українського воїна: які слова захистять ЗСУ від ворога

04:38

Щоб дійсно була "лікувальною": як вибрати якісну мінеральну воду в магазиніВідео

03:00

Відомий українець зробив подарунок з підтекстом для Кейт Міддлтон і королеви Камілли

02:40

Не поміщається в декольте: Мурат Налчаджиоглу похвалився новою пасією

02:19

Чи можна відмовитися від мобілізації в Україні та чим це загрожує: відповідь юриста

01:35

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразитьВідео

Реклама
00:00

Визначити тип шкіри вийде за хвилини: найпростіший тест від фахівця

11 квітня, четвер
23:59

Колишня дружина Остапчука зізналася в почуттях до шоумена

23:58

В небі буде не одна "пташка": Норвегія назвала кількість F-16, які віддасть Україні

23:16

"Ракети дозволяють бити по всій Україні": речник ПС назвав ключові цілі атак РФ

23:09

85-річну королеву Іспанії екстрено госпіталізували

22:52

Вілл Сміт готується до великого повернення в кіно: де зіграє актор

22:32

Не ракети: Кулеба назвав головну причину знищення Трипільської ТЕС

21:54

РФ обстріляла дві ТЕЦ та підстанцію: Терехов розкрив ситуацію зі світлом у Харкові

21:53

Путін визнав енергетичний терор України: придумав жалюгідну "лякалку"

21:48

Зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Розовий отримав важке поранення в голову

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти