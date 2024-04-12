70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою встановлюється виплата одноразової винагороди 70 тисяч гривень військовим на передовій.

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Прем'єр Шмигаль розповів про новий вид доплати бійцям ЗСУ / колаж Главред, фото УНІАН

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка встановлює виплату одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника та тимчасово окупованій території. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання при веденні бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (зокрема на території між позиціями військ противника і своїх військ в районах ведення військових (бойових) дій, на тимчасово окупованій Російською Федерацією)", - ідеться в постанові Кабміну.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії у віці від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Виплати сім'ям загиблих бійців ЗСУ - останні новини

2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський також підписав законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

Військові зможуть проходити лікування за кордоном терміном до 12 місяців і не проходити особисто кожні 4 місяці ВЛК.

У разі загибелі військовослужбовця його сім'я повинна буде отримати в розмірі 15 мільйонів гривень.

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