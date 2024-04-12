'Маємо знати, скільки людей можна мобілізувати': Міноборони про електронний кабінет

Після набрання чинності нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані мають оновити свої дані, це можна зробити в ТЦК, ЦНАПі чи в е-кабінеті.

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У Міноборони розповіли, для чого насправді запускають е-кабінет військовозобов'язаного / Колаж: Главред, фото: unn.ua, ua.depositphotos.com

Електронний кабінет військовозобов'язаного має стати зручним сервісом для громадян, які не бажають відвідувати державні установи особисто. Він дозволить людям оновлювати свої дані, завантажувати документи та підтверджувати бронювання онлайн. Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Це сервіс, який має стати зручним. Не потрібно буде йти до ТЦК та СП. Тому що є люди, які не люблять з'являтися в державних установах, а таким чином вони зможуть доповнити інформацію про себе. Вони можуть туди завантажити документи, які свідчать про те, що у них змінився сімейний стан, що вони мають вже трьох чи більше дітей, або змінили місце проживання, здобули якусь освіту. Це все зручно", - розповів він.

Лазуткін наголосив, що після набрання чинності нового законопроекту про мобілізацію, всі військовозобов'язані мають протягом 60 днів оновити свої дані. Це можна зробити як у ТЦК, так і у ЦНАПі, або через електронний кабінет.

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Також речник зауважив, що ті люди, які мають бронювання, можуть підтвердити його у електронному кабінеті.

"Держава має розуміти, скільки людей можна буде мобілізувати, який у них стан здоров'я і які військово-облікові спеціальності мають ці люди. Тому, це необхідна міра, і будемо сподіватися, що люди будуть ставитися відповідально. Адже, як на мене, головною мотивацією має бути бажання захистити свою країну, не пустити росіян і відвоювати ті території, які зараз тимчасово захоплені", - зазначив речник.

Інфографіка: Главред

Закон про мобілізацію - останні зміни

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР прийняла у другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію.

Також з урядового законопроекту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військових. Натомість уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Крім цього, Кабінет міністрів ухвалив постанову про виплату одноразової винагороди в сумі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які 30 днів виконують бойові дії на передовій, території противника та тимчасово окупованій території. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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