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В окупованому Криму неспокійно: Керч трясе від серії потужних вибухів

Руслана Заклінська
16 серпня 2024, 23:01
351
Окупаційна влада Криму наразі не коментує причини вибухів у Керчі.
В окупованому Криму неспокійно: Керч трясе від серії потужних вибухів
У Керчі пролунала серія потужних вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншот

У п'ятницю, 16 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Гучно було у Керчі, де розташований Кримський міст. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

Перші вибухи в місті пролунали близько 21:38. Станом на 21:50 в Керчі зафіксували сім потужних вибухів.

Окупаційна влада Криму наразі не коментує причини вибухів. Пропагандистські канали навіть не оголосили повітряну тривогу.

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Водночас агенти партизанського руху "Атеш" закликали мешканців Керчі перебувати в безпечних місцях, підкреслюючи небезпеку в місті.

"Керч, радимо перебувати у безпечних місцях!" – закликали партизани.

Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Вибухи в Криму - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня, у Криму також було гучно. Росіяни заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Чорноморське. За попередніми даними речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, уражено поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.

Також неспокійно було в ніч на 9 серпня. У Севастополі та Чорноморському прогриміли сильні вибухи. Окупанти стверджували, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.

Я повідомляв Главред, у ніч із 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму воїни ГУР знищили російський катер проєкту КС 701 типу "Тунець". Його ліквідували за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.

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