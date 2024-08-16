В окупованому Криму неспокійно: Керч трясе від серії потужних вибухів

У п'ятницю, 16 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Гучно було у Керчі, де розташований Кримський міст. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".
Перші вибухи в місті пролунали близько 21:38. Станом на 21:50 в Керчі зафіксували сім потужних вибухів.
Окупаційна влада Криму наразі не коментує причини вибухів. Пропагандистські канали навіть не оголосили повітряну тривогу.
Водночас агенти партизанського руху "Атеш" закликали мешканців Керчі перебувати в безпечних місцях, підкреслюючи небезпеку в місті.
"Керч, радимо перебувати у безпечних місцях!" – закликали партизани.
Атаки ЗСУ на Крим
З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.
Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.
Вибухи в Криму - останні новини
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня, у Криму також було гучно. Росіяни заявляли про атаку безпілотників на Севастополь, Керч та Чорноморське. За попередніми даними речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, уражено поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.
Також неспокійно було в ніч на 9 серпня. У Севастополі та Чорноморському прогриміли сильні вибухи. Окупанти стверджували, що в Севастополі тричі відбивали атаки ракет "Нептун", БПЛА і морських дронів.
Я повідомляв Главред, у ніч із 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму воїни ГУР знищили російський катер проєкту КС 701 типу "Тунець". Його ліквідували за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5.
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