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Крим може повернутися під контроль Києва: Золотарьов назвав умови

Анна Косик
8 серпня 2024, 09:14
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Політолог вважає, що зараз повернення кримського півострова є складним завданням. Насамперед Україні для цього потрібна економічна успішність.
ВСУ, карта
Економічний фактор є не менш важливою передумовою звільнення Криму, ніж військовий / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗС України

Повернення тимчасово окупованого Криму - досить гостре питання у нинішній ситуації на полі бою. Однак Україна має шанс повернути півострів під контроль. Для цього ЗСУ повинні мати вогневу і чисельну перевагу.

Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов. За його словами, у XX столітті всі, хто намагався утримувати Крим, його втрачали.

"Такою є специфіка. Там збивають із перешийків, і далі котись до Кримських гір, кораблів у Севастополі та до Ялти. Наразі такий варіант виглядає абсолютно фантастичним", - каже політолог.

Однак від стверджує, що є інший момент - Україна втратила кримчан. Ще у 2014 році, коли відбулася анексія півострова, приблизно третина кримчан були налаштовані радикально проросійськи, третина не хотіли нічого змінювати та хотіли жити, як жили останніми роками. Лише у степових регіонах Криму люди були лояльно налаштовані стосовно України.

Дивіться відео про те, чи може Україна відвоювати Крим та у який спосіб:

Зараз же ситуація погіршилась для України. Але вихід з неї є - продемонструвати економічну успішність, що створило б, на думку Золотарьова, набагато більше передумов для звільнення Криму.

"А так ми втратили проукраїнськи налаштованих людей у ​​Криму. Лише деяка категорія людей має ностальгію, наприклад, підприємці в Криму познайомилися з російською державною репресивно-поліцейською машиною (там неможливо не платити податки і домовитися, як це було раніше), що дуже ламає людей.А тепер слідом за Кримом ми втрачаємо людей на Донбасі", - підсумував він.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Підготовка до звільнення Криму - що відомо

Операція з повернення тимчасово окупованого півострова під контроль України складна і передбачає кілька етапів. Зокрема, руйнування логістичних шляхів, ліквідація ворожого флоту, системи ППО та знищення стратегічних об'єктів РФ на території Криму.
Українські військові вже над цим працюють. Так нещодавно морські та повітряні дрони СБУ вразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав у захопленому РФ Криму.

Згодом стало відомо, що підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ударів по підводному човну "Ростов-на-Дону" у Севастополі та суттєво пошкодили 4 пускові установки ЗРК "Тріумф".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що Київ зробить усе можливе для того, щоб повернути анексований Крим. Він сказав, що в України був план повернути Крим, він цілком реалістичний, але залишається військовою таємницею.
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Андрій Золотарьов повернення Криму деокупація Криму
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