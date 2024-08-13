ЗСУ вдарили по 'центру ухвалення рішень' у Криму: куди Росія перемістила штаб ЧФ

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що удар по штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі виявився для окупантів "дуже болючим".

https://glavred.net/ukraine/vsu-udarili-po-centru-prinyatiya-resheniy-v-krymu-kuda-rf-peremestila-shtab-chf-10588091.html Посилання скопійоване

Стало відомо куди росіяни перемістили частину органів управління ЧФ РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Сили оборони України завдали потужного удару по "центру прийняття рішень" РФ в тимчасово окупованому Криму. Після удару по штабу Чорноморського флоту у 2023 році, росіяни прийняли рішення перенести частину органів управління до Новоросійська. Про це в ефірі телемарафону повідомив Речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук .

За його словами, після атаки штаб Чорноморського флоту РФ більше не функціонує. Окрім цього, ворог активно шукає нові місця для розміщення своїх командирів, деякі з яких вже перебазувалися на материк.

"Тому що ворог чудово розуміє, що ми такі речі бачимо, відстежуємо. Та звісно вони намагаються використовувати якісь інші локації. Приховують своє перебування. Але удар був дуже болючий", - розповів Плетенчук. відео дня

Він додав, що хоча в момент удару в штабі не було очільника Чорноморського флоту РФ, однак, деякий персонал там все одно працював.

Плетенчук також підкреслив, що цілком зрозуміло, що противник намагається приховати своє місцезнаходження, особливо штабів, командних пунктів, вузлів зв'язку та інших важливих органів військового управління, які безпосередньо впливають на хід бойових дій.

"Та того, як вони кажуть центри "принятия решений"... Була навіть інформація, що деякі органи їхнього управління було перебазовано до Новоросійська", - сказав речник.

Що відомо про військові аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ - що відомо про вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 22 вересня 2023 року Сили оборони України успішно атакували штаб Чорноморського флоту РФ у Севастополі. У Мережі з'явилися кадри зруйнованої будівлі та пожежі, а Міноборони Росії визнало, що їхній стратегічний об'єкт зазнав ураження.

У ніч на 9 серпня в тимчасово окупованому Криму була напружена ситуація. Окупанти повідомили про три спроби відбити атаки ракет "Нептун", безпілотників та морських дронів у Севастополі.

У ніч на 26 липня, в Криму пролунала серія вибухів, які було чути в Новофедорівці, районі Окунівки та Сімферополі. За даними ЗМІ, на окупованому півострові горить аеродром "Саки" в Новофедорівці, де також спостерігається детонація боєприпасів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред