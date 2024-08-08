Був шанс відрізати Крим: відомо, яка операція ЗСУ могла стати ключовою у війні

Операція в Кринках Херсонської області, яка розпочалася в жовтні 2023-го, могла б стати ключовою в цій війні. Втім, наприкінці червня 2024-го ЗСУ відійшли з селища. Про це заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в інтерв'ю "УП".
Він підкреслив, що ця операція на Херсонщині мала вигляд "класичної операції морської піхоти з точки зору створення або підготовки до створення плацдарму".
"Далі мав би бути його розвиток, але цього не сталося. Операція могла б стати ключовою в цій війні, бо ми б тоді відрізали Крим від Росії і в принципі створили б умови для блокади півострова", - зауважив експерт.відео дня
За його словами , зараз важко сказати — була ця операція вдалою чи ні, бо нам невідомий її задум.
"Можливо, це ще не кінець, можливо, вона буде мати продовження. З тактичної та оперативної точки зору вона має перспективу", - підкреслив Самусь.
Хто такий Михайло Самусь
Михайло Самусь - військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань. (ЦДАКР).
У період з 2009 по 2015 рік очолював Європейський офіс ЦДАКР і Defense Express в місті Прага, Чехія. Керував військово-політичними проектами аналітичного центру ЦДАКР. Був головним редактором Вісника експортного контролю, журналістом Defense Express.
Виступи та публікації Михайла Самуся регулярно публікуються у відомих українських та зарубіжних виданнях.
Ситуація в Кринках - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники продовжують виконувати бойові завдання поблизу села Кринки на лівобережжі Херсонщини, а також на островах у цьому районі. Найгарячішим напрямком залишається Придніпровський.
Варто зауважити, що українські бійці вийшли з Кринок ще всередині червня 2024 року. Але речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що відступ з зруйнованого російськими військами села не змінив загальної ситуації на фронті.
Крім цього, військовий аналітик Роман Погорілий зазначив, що росіяни намагаються закріпитися на руїнах Кринок. За його словами, є ймовірність, що окупанти спробують просунутися на правий берег Дніпра.
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