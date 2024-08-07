'Ми туди вже заходимо': Буданов пояснив, чому відвоювати Крим простіше, ніж Донбас

У РФ існує міф про "неприступний Крим", однак історія показує протилежне - ті, хто хотів завоювати півострів, досягали своєї мети, заявив Кирило Буданов.

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Відвоювати Крим легше, ніж Донбас - Буданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Звільнити Крим буде значно простіше, ніж відвоювати Донбас, завдяки стратегічним особливостям півострова. Повернути Крим можна за допомогою двох основних точкок входу – Кримський міст та сухопутний перешийок з боку Росії. Про це заявив начальник ГУР МОУ Кирило Буданов під час виступу в Київській школі економіки, пише Forbes Ukraine.

"З військової точки зору відвоювати Крим набагато легше, ніж Донбас, де понад 1000 км фронту і глибина понад 200 км. У Крим є дві точки входу – з російського боку і з нашого: Кримський міст і сухопутний перешийок. Питання відвоювання – це наші фронтові операції: з російського боку – шляхом руйнування комунікацій, з нашого – шляхом тиску. І тоді все – Крим ізольований", - пояснив Буданов.

За його словами, російські заяви про "недосяжність" Криму є міфом і не відповідають реальності. Буданов зауважив, що історія показує, що Крим часто завойовували під час різних воєн, і держави, які прагнули заволодіти півостровом, зазвичай досягали цієї мети.

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Керівник ГУР підкреслив, що головною проблемою будь-якого агресора є утримання Перекопського перешийка. Втрата цього стратегічного пункту призводить до швидкого розвалу оборони.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", - наголосив Буданов.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

Звільнення Криму - прогнози

Нагадаємо, Україна активно працює над звільненням Криму, поступово ізолюючи окупантів на півострові. Військово-політичний експерт Олександр Коваленко вважає, що Крим буде звільнений раніше за Донбас, оскільки півострів є найслабшою ланкою в обороні російських військ.

Також очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що робота над знищенням Керченського мосту триває. За його словами, є шанси його зруйнувати в найближчі кілька місяців.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна зробить все можливе для повернення всіх окупованих Росією територій, зокрема й Крим. В інтерв'ю The Guardian він зазначив, що план з повернення Криму реалістичний, хоча й є військовою таємницею.

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